Jonathan Majors umgeht Frage zur geleakten Audio seiner Ex

Jonathan Majors (35) hat sich erstmals zu einer kontroversen Audioaufnahme geäußert, die kürzlich an die Öffentlichkeit gelangte. In der Aufnahme scheint der Schauspieler auf die Vorwürfe seiner Ex-Partnerin Grace Jabbari einzugehen, sie während eines Streits gewürgt zu haben. In einem Interview mit Complex sagte Jonathan, er könne sich dazu nicht äußern, wolle jedoch betonen: "Ich war so dankbar, dass ich meine Arbeit gemacht habe und weiterhin meine Arbeit mache." Er fügte hinzu: "Ja, ich lebe mein Leben, du weißt schon, ich lebe mein Leben." Auf weitere Details ging der "Creed III"-Darsteller nicht ein.

Die fragliche Aufnahme liegt bisher weder Jonathans Vertretern noch der öffentlichen Berichterstattung unabhängig verifiziert vor. Sie scheint jedoch aus einer Zeit zu stammen, in der es zwischen ihm und Grace mehrfach zu Konflikten gekommen sein soll. Grace hatte im Jahr 2024 eine Zivilklage gegen ihren früheren Partner eingereicht, die schließlich außergerichtlich beigelegt wurde. Zudem wurde Jonathan zuvor in einem separaten Verfahren schuldig gesprochen, seine Ex nach einem Streit körperlich angegriffen zu haben. Er erhielt eine Bewährungsstrafe und musste an einem Programm gegen häusliche Gewalt teilnehmen.

Jonathan, dessen Karriere in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Aufstieg erlebte, hat offenbar auch privat Veränderungen durchgemacht. Der Schauspieler ist mittlerweile frisch mit Schauspielkollegin Meagan Good (43) verheiratet: Nur rund fünf Monate nach ihrer Verlobung gaben sich die beiden das Jawort. Wie happy das frischgebackene Ehepaar ist, machte der 35-Jährige in einem Interview bei "Sherri" deutlich: "Wir fühlen uns großartig. Es ist eine Zeit der Freude."

Getty Images Grace Jabbari, Oktober 2024

Getty Images Jonathan Majors und Meagan Good, November 2024

