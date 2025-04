Keke Palmer zieht Podcast mit Jonathan nach Kritik zurück

Keke Palmer (31) hat offenbar eine geplante Podcast-Episode mit Jonathan Majors (35) zurückgezogen, nachdem es in den sozialen Medien scharfe Kritik hagelte. Die Schauspielerin hatte ursprünglich geplant, die Folge mit Jonathan in ihrer Show "Baby, This Is Keke Palmer" zu veröffentlichen. Stattdessen ging nun eine Folge mit der Rapperin Kash Doll (33) online. Weder Keke noch ihr Netzwerk Wondery haben sich bisher zu der geänderten Veröffentlichung geäußert, berichtet Page Six. Besonders auf X häuften sich Beiträge, die Keke vorwarfen, einer verurteilten Person eine Plattform zu bieten.

Jonathan wurde im vergangenen Dezember wegen Körperverletzung und Belästigung seiner Ex-Freundin Grace Jabbari verurteilt. Er erhielt eine Bewährungsstrafe und musste an einem 52-wöchigen Interventionsprogramm teilnehmen. In den sozialen Medien äußerten einige Fans Unverständnis darüber, dass Keke ihn trotz dieser Vorfälle für den Podcast ausgewählt hatte. Ein User schrieb: "Keke Palmer sollte für die Einladung eines Wiederholungstäters zur Verantwortung gezogen werden." Eine weitere Nutzerin schrieb: "Ich will, dass Schwarze Frauen besser auf sich achten und solche Männer nicht mehr schützen." Andere verwiesen auf Kekes eigene Erfahrungen und warfen ihr mangelndes Feingefühl vor. Keke selbst hatte im vergangenen Jahr Misshandlungsvorwürfe gegen ihren Ex-Partner Darius Jackson erhoben.

Keke, die durch ihre Rolle in "Nope" und als ehemalige Nickelodeon-Darstellerin bekannt ist, erlangte in der Vergangenheit viel Sympathie für ihre charismatische Persönlichkeit und ihre Karriere abseits der Schauspielerei. Doch sie wurde bereits kritisiert, nachdem alte Interviews aufgetaucht waren, in denen sie R. Kelly (58) verteidigte – der mehrfach wegen schwerwiegender Vergehen wie sexuellem Missbrauch verurteilt wurde. Jonathan hingegen versucht nach der Gerichtsverhandlung einen beruflichen Neustart. Unter anderem wirbt er derzeit für seinen neuen Film "Magazine Dreams". Das Urteil hatte jedoch bereits weitreichende Konsequenzen für ihn.

Getty Images Keke Palmer bei der Vanity-Fair-Oscar-Party, 2025

Getty Images Jonathan Majors bei der "Ant-Man"-Premiere, 2023