Nach Vorwürfen: Jonathan Majors freut sich über Support

Jonathan Majors (35), bekannt aus Filmen wie "Creed III", hat in der Show "Sherri" gegenüber der Talkshow-Moderatorin Sherri Shepherd (57) erklärt, wie sehr er die inzwischen wiedergewonnene Unterstützung aus Hollywood schätze. Nach den Kontroversen um eine Verurteilung wegen leichter Körperverletzung und Belästigung im Jahr 2023 und einer anschließenden Therapie zur Behandlung von häuslicher Gewalt kehrt der Schauspieler nun mit dem Film "Magazine Dreams" zurück auf die Leinwand. Besonders sein ehemaliger Co-Star Michael B. Jordan (38) stehe ihm zur Seite und habe in einem Interview mit GQ im Februar 2025 betont, gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten zu wollen. Jordan teilte sogar den Trailer zu Majors' neuem Film auf Instagram und zeigte so öffentlich seine Unterstützung.

In der Show zeigte sich Jonathan von der Unterstützung seiner Hollywood-Kollegen gerührt: "Es ist fantastisch zu sehen, wie Freunde und Brüder sagen, dass sie wieder an einen glauben", erklärte er. Auch betonte der Schauspieler, dass es einen Moment gegeben habe, in dem er selbst daran gezweifelt habe, weitermachen zu können. Umso mehr bedeute es ihm, dass Menschen wie Michael weiterhin hinter ihm stünden und an ihn glaubten. Außerdem sprach er auch über den Zuspruch, den er von schwarzen Frauen erfahre, die ihm auf der Straße begegneten, ihm Mut zusprächen oder gar für ihn beteten. Dieser Rückhalt habe ihn dazu ermutigt, sich trotz seiner Vergangenheit von neuen Wegen inspirieren zu lassen.

Jonathan Majors scheint nach den turbulenten Jahren, in denen er juristisch mit seiner Ex-Freundin im Streit lag, einen neuen Lebensabschnitt einläuten zu wollen. Dabei gibt es nun verschiedene Anzeichen für einen Neuanfang. Die Klage seiner Ex-Partnerin Grace Jabbari wurde im November 2024 fallengelassen. Majors selbst hat sich in den letzten Monaten verstärkt darauf konzentriert, sein Leben neu auszurichten und betonte in Interviews immer wieder, wie wichtig ihm der Rückhalt seiner Freunde und der gesamten Community sei. Der Texaner hat sich in Hollywood längst einen Namen gemacht und will nun das Vertrauen, das ihm erneut entgegengebracht wird, nutzen, um weiter an seiner Karriere zu arbeiten.

Getty Images Jonathan Majors und Michael B. Jordan im März 2023

Getty Images Jonathan Majors, Juni 2024

