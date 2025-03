Meagan Good büßt wegen Ehe mit Jonathan Majors Karriere ein

Jonathan Majors (35) und Meagan Good (43) haben ihre Beziehung auf die nächste Stufe gehoben und geheiratet, wie der Schauspieler vor Kurzem enthüllte. In einem Radio-Interview mit der Show "The Breakfast Club" spricht Jonathan jetzt offen über die Herausforderungen, die ihre Ehe vor allem für seine Frau mit sich bringt. Die beiden Schauspieler fieberten diesem Schritt entgegen, aber Jonathan deutet an, dass Meagan für ihre Unterstützung einen hohen Preis bezahlt. "Ich habe ihr von Anfang an gesagt: 'Das wird verrückt, das wird wild'", erklärt er und fügt hinzu, dass Meagan durch die Ehe mit ihm berufliche Einbußen habe hinnehmen müssen.

Laut Jonathan war es besonders schmerzhaft zu sehen, wie Meagan, die als renommierte Schauspielerin bekannt ist, durch die Verbindung mit ihm in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Star aus "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" erklärt, dass die Negativschlagzeilen, die ihn nach Verurteilungen wegen leichter Körperverletzung und Belästigung betrafen, auch auf Meagan abstrahlen. "Sie hat unglaublich viel einstecken müssen, hat viele Jobs verloren, wurde von Events wieder ausgeladen, ", sagt er. Dennoch steht Meagan ihm unverändert zur Seite, was Jonathan offenbar tief bewegt: "Ich liebe diese Frau mehr, als ich es mir je vorstellen konnte."

Neben den Herausforderungen und Opfern der Beziehung offenbarte Jonathan auch persönliche Details zur Hochzeit. Besonders emotional war für den Marvel-Star, dass seine Mutter, die Pastorin ist, die Trauung leitete. Er schilderte in der Talkshow "Sherri", wie berührend es war, diesen Moment mit beiden Familien zu teilen. "Wir haben gestern geheiratet und meine Mutter war diejenige, die uns getraut hat", erzählte er unter Tränen. Meagan und Jonathan sind seit einiger Zeit ein Paar und haben laut eigener Aussage schon lange davon geträumt, diesen Schritt zu gehen.

Getty Images Jonathan Majors und Meagan Good, November 2024

Getty Images Meagan Good und Jonathan Majors im Juni 2024

