Offiziell bestätigt: Jonathan Majors hat Meagan geheiratet

Jonathan Majors (35) hat sein jüngstes Liebesglück nun mit eigenen Worten bestätigt. Erst vor wenigen Stunden machte die freudige Nachricht die Runde, dass der Schauspieler und seine Partnerin Meagan Good (43) sich rund fünf Monate nach ihrer Verlobung das Jawort gegeben haben sollen. Nun ist es offiziell! "Ich sagte gestern zu Meagan: 'Heute könnte der glücklichste Tag meines Lebens sein.' Ich liebe diese Frau so sehr", schwärmte Jonathan zu Gast bei "Sherri" von seiner frisch Angetrauten.

Anschließend teilte der "Devotion"-Darsteller noch ein paar Details ihrer Hochzeit und verriet, dass seine Mutter, die Pastorin ist, die Zeremonie leitete, in der sich das Paar das Jawort gegeben, ewige Liebe geschworen und die Eheringe aus Hawaii ausgetauscht hatte. "Das war immer der Plan", erklärte Jonathan. Außerdem sei auch Meagans Mama anwesend gewesen – wer die weiteren Gäste waren und ob sie eine große Hochzeit feierten, verriet der 35-Jährige vorerst allerdings nicht. Dafür betonte er aber abschließend noch einmal, wie glücklich er mit seiner Ehefrau an seiner Seite ist: "Wir fühlen uns großartig. Es ist eine Zeit der Freude."

Erst im November machten der gebürtige Texaner und das Model ihre Hochzeitspläne mit der Verkündung ihrer Verlobung bekannt. Wie die "Harlem"-Bekanntheit gegenüber TMZ verriet, ging ihr Liebster ganz romantisch in der Stadt der Liebe vor ihr auf die Knie. "Wir waren mit meinem Vater in Paris und er hat dort um meine Hand angehalten. Das war sehr süß und sehr niedlich. Und er hat vorher auch meine Mutter um ihren Segen gebeten", erinnerte sich Meagan an den schönen Moment zurück.

Getty Images Jonathan Majors und Meagan Good, November 2024

Getty Images Jonathan Majors und Meagan Good, November 2024

