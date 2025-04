So süß schwärmt Meagan Good von Ehe mit Jonathan Majors

Meagan Good (43) und Jonathan Majors (35) schweben im siebten Himmel. Die beiden Schauspieler sind seit 2023 ein Paar und wagten vor wenigen Monaten den nächsten Schritt: Sie verlobten sich und gaben sich schließlich erst kürzlich das Jawort. Im Gespräch mit People plauderte Meagan aus, wie glücklich sie über die Ehe mit dem "Magazine Dreams"-Star ist: "Ich hatte bereits das Gefühl, meinen Menschen gefunden zu haben. Ich weiß, dass es wir beide gegen die Welt sind, was auch immer kommen mag." Für Meagan sei die Ehe etwas Besonderes. "Ich denke, als Ehemann und Ehefrau geht man eine andere Art von Partnerschaft ein. Und ich denke, dass, obwohl das Engagement möglicherweise schon vorhanden ist, es eine andere Art von Engagement ist, weil es lebenslang ist, egal was passiert, ich bin bis zum bitteren Ende bei dir", schwärmte sie.

Die "Think Like a Man"-Darstellerin erklärte weiter, dass die Liebe zwischen ihr und Jonathan sich erst richtig entfaltet habe, seit sie den Bund fürs Leben geschlossen haben. Sie beschrieb die Ehe als eine Entscheidung, "sich gegenseitig in allen Jahreszeiten zu lieben". Aber auch über die Herausforderungen in Beziehungen sprach Meagan offen: "Wenn du dich für jemanden entscheidest, der an einem anderen Ort aufgewachsen ist, andere Geschwister hat, eine andere Lebenserfahrung, könnt ihr euch zwar sehr ähnlich sein, aber auch sehr unterschiedlich."

Nach einigen Gerüchten über eine mögliche Hochzeit bestätigten Jonathan und Meagan im vergangenen Monat, dass sie den Bund fürs Leben geschlossen hatten. Jonathan, der in der bekannten Talkshow "Sherri" zu Gast war, konnte seine Begeisterung kaum verbergen. "Ich sagte gestern zu Meagan: 'Heute könnte der glücklichste Tag meines Lebens sein.' Ich liebe diese Frau so sehr", schwärmte er. Jonathans Mutter, die Pastorin ist, habe die Zeremonie geleitet, während Meagans Mutter ebenfalls anwesend gewesen sei. Die beiden Hauptpersonen tauschten Eheringe aus Hawaii aus. "Das war immer der Plan", betonte der Filmstar.

Getty Images Jonathan Majors und Meagan Good im März 2025

Getty Images Jonathan Majors und Meagan Good, Schauspieler

