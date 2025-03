Überraschung: Jonathan Majors und Meagan haben geheiratet

Jonathan Majors (35) und Meagan Good (43) haben wohl still und heimlich den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt: Die Hollywoodstars sollen rund fünf Monate nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung geheiratet haben! Das bestätigen jetzt mehrere Quellen, unter anderem gegenüber People. Während sich das Paar noch nicht selbst zu seinem Jawort gemeldet hat, erklärt ein Insider: "Sie sind wirklich sehr liebevoll zueinander." Außerdem betont ein zweiter Tippgeber: "Sie sind sehr verliebt. Auf der Verlobungsfeier von Paige Hurd und Royce O'Neale in Studio City am vergangenen Samstag wirkten sie sehr glücklich. Sie haben beide gestrahlt."

Ihre Verlobung verkündeten Meagan und der Marvel-Schauspieler vergangenen November. Sie erschienen gemeinsam auf dem roten Teppich der EBONY Power 100 Gala – wo die "Denk wie ein Mann"-Bekanntheit stolz ihren funkelnden Diamantring präsentierte. Wie die beiden daraufhin im Gespräch mit E! News verrieten, entschieden sie sich aus einem ganz bestimmten Grund dafür, ihre freudigen Neuigkeiten auf dem Event publik zu machen. "Wir haben uns auf der Toilette der EBONY Power 100 kennengelernt", offenbarte die 43-Jährige, bevor Jonathan hinzufügte: "Sie ist immer für mich da und ich bin immer für sie da. Heute Abend feiern wir!"

Der 35-Jährige und Meagan gehen seit Mai 2023 gemeinsam durchs Leben. Ihre Beziehung wurde allerdings direkt zu Beginn auf die Probe gestellt: Jonathan wurde nur wenige Monate zuvor wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt verhaftet und musste sich deswegen vor Gericht verantworten. Er wurde im Dezember des gleichen Jahres schuldig gesprochen, erhielt jedoch keine Haftstrafe, sondern wurde zu einem einjährigen Interventionsprogramm verurteilt. Seine Liebste stand dem "Creed"-Star jedoch während der gesamten Zeit bei. "Ich bin wirklich gesegnet", betonte er zu Gast bei "Good Morning America" und ergänzte: "Ich bin von Menschen umgeben, die mich lieben und sich um mich sorgen."

Getty Images Schauspieler Jonathan Majors und Model Meagan Good

Getty Images Meagan Good und Jonathan Majors im Juni 2024

