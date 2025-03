Jonathan Majors gesteht wohl Angriff auf seine Ex in Audio

Jonathan Majors (35) gestand in einer neu aufgetauchten Audio scheinbar, seine damalige Freundin Grace Jabbari während eines Streits körperlich angegriffen zu haben. Die Aufnahme, die Rolling Stone vorliegt, dokumentiert ein Gespräch zwischen dem einstigen Paar aus dem Jahr 2022, als sie in London zusammenlebten. In dem Dialog wirft Grace ihm vor, sie gewürgt und gegen ein Auto gestoßen zu haben. Der Schauspieler bestätigte ihre Anschuldigungen mit den Worten: "Ja, all diese Dinge fallen unter 'aggressiv sein', ja." Zu dem Vorfall war es offenbar wegen einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen.

Bereits im Dezember 2023 wurde Jonathan in einem anderen Fall wegen Körperverletzung und Belästigung schuldig gesprochen – es ging um einen Streit mit Grace im März desselben Jahres in einem Wagen in New York. Zwei Anklagepunkte wurden jedoch fallengelassen. Der Schauspieler erhielt eine Bewährungsstrafe und wurde zu einem 52-wöchigen Programm gegen häusliche Gewalt verurteilt. Im März 2024 reichte Grace eine Zivilklage gegen ihren Ex-Partner ein, in der sie erneut schwere Vorwürfe erhob. Unter anderem beschrieb sie Angriffe, die sich 2022 in London ereignet haben sollen. Die Klage wurde schließlich Ende 2024 außergerichtlich beigelegt.

Privat scheint Jonathan mittlerweile einen Neustart gefunden zu haben. Der 35-Jährige sprach zuletzt offen über traumatische Erlebnisse in seiner Kindheit, darunter sexuellen Missbrauch. Auch in Liebesdingen hat sich der "Lovecraft Country"-Darsteller neu orientiert: Er ist mittlerweile mit Schauspielerin Meagan Good (43) verlobt. Die beiden zeigen sich offenbar glücklich und haben in den vergangenen Monaten mehrfach gemeinsam öffentliche Auftritte absolviert. Meagan gilt als große Stütze in der schwierigen Zeit, die Jonathan hinter sich hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Grace Jabbari, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Majors und Meagan Good, November 2024