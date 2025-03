Kate Lawler hatte Beziehungsprobleme nach Geburt von Tochter

Kate Lawler, bekannt aus der britischen Reality-Show Big Brother, hat offen über die Schwierigkeiten in ihrer Ehe mit Martin Bojtos gesprochen. Das Paar, das seit 2022 verheiratet ist, musste nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Noa eine ernste Beziehungskrise überwinden. Wie Kate kürzlich erklärte, habe die Paartherapie der beiden ihre Ehe gerettet. "Wenn wir nicht unsere Therapeutin Diana gehabt hätten, weiß ich nicht, wo wir heute stehen würden", verriet sie in einem Interview mit Mirror. Besonders die erste Zeit als Eltern sei eine große Herausforderung gewesen, die nicht nur ihren Alltag, sondern auch ihre Partnerschaft grundlegend verändert habe.

Kate, die vor über zwei Jahrzehnten als erste Frau die britische Ausgabe von "Big Brother" gewann, hat sich seitdem sehr gewandelt. Früher bekannt für ihre wilden Partys und spontanen Eskapaden, beschreibt sie sich heute als bodenständig und familienorientiert. Neben Noa widmet sie einen Großteil ihrer Energie auch den beiden Hunden der Familie, Baxter und Shirley, die sie ebenfalls als ihre "Kinder" bezeichnet. Allerdings spricht die Moderatorin auch ganz offen über die Belastungen, die ein Berufsleben und die Erziehung eines Kleinkindes mit sich bringen. In ihrem neuen Podcast "Boj & Kate Have A Lot On Their Plate" teilt sie regelmäßig ehrliche Gedanken darüber, wie schwer es ist, Arbeit, Familie und Selbstfürsorge zu vereinen.

Neben ihrem Engagement für Familie und Arbeit setzt sich Kate leidenschaftlich für das Wohl von Haustieren ein. Besonders im Umgang mit Hunden, die unter Angstzuständen leiden, bringt sie ihre eigenen Erfahrungen ein. Shirley, eine ihrer Hündinnen, litt nach ihrer Adoption unter extremer Unsicherheit – eine Situation, die Kate mit viel Geduld und Training verbesserte. Zudem engagiert sie sich für strengere Gesetze in Bezug auf Feuerwerke, um Tiere und auch Menschen vor unnötigem Stress zu schützen.

Instagram / thekatelawler Kate Lawler und Martin Bojtos mit ihrer Tochter, Januar 2025

Getty Images Martin Bojtos und Kate Lawler, November 2024

