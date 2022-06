Kate Lawler teilt erfreuliche Nachrichten mit ihren Fans! Im Februar des vergangenen Jahres ist die britische Moderatorin zum ersten Mal Mutter geworden. Ganz sorglos war die UK-Big Brother-Gewinnerin aus dem Jahr 2002 danach jedoch nicht – denn ihre kleine Noa musste bereits kurz nach der Geburt wegen einer Infektion ins Krankenhaus. Inzwischen geht es ihrer Tochter gut und auch die hübsche Blondine kann wieder strahlen. Das hat jedoch noch einen weiteren Grund: Kate und ihr Partner Martin haben geheiratet!

Wie Mirror berichtete, haben sich Kate und Martin am Samstag in einer romantischen Zeremonie in London das Jawort geben. Auf einigen niedlichen Bildern ist zu sehen, wie das frischgebackene Ehepaar freudestrahlend und Hand in Hand aus der Hochzeitslocation kommt und von ihren Gästen gefeiert wird. An ihrem großen Tag trug Kate ein traumhaftes figurbetontes Spitzenkleid und ein Krönchen im Haar.

Auch im Netz versorgte Kate ihre Fans mit einigen Eindrücken von ihrem Tag. In ihrer Instagram-Story teilte sie zum Beispiel, wie sie hinter den Kulissen gestylt wurde und wo das Traumpaar seine erste gemeinsame Nacht als Mann und Frau verbringen wird.

Instagram / thekatelawler Kate Lawler und Martin Bojtos im Juni 2022

Getty Images Kate Lawler, UK-"Big Brother"-Gewinnerin von 2002

Instagram / thekatelawler Kate Lawler, britische TV-Bekanntheit

