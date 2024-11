Kate Lawler wehrt sich gegen Kommentare zu ihrem Körper

Kate Lawler hat sich gegen die bösartigen Gerüchte gewehrt, sie leide an Magersucht. Die ehemalige Gewinnerin von "Big Brother" meldete sich im Podcast "It Can't Just Be Me" zu Wort und betonte: "Ich bin glücklich mit der Kleidergröße, die ich habe. Ich esse." Seit einiger Zeit wird sie in den sozialen Medien wegen ihres Gewichts angegriffen. Nachdem sie letztes Jahr Fotos im Bikini aus ihrem Urlaub gepostet hatte, wurde sie beschuldigt, "Betroffene von Magersucht zu triggern" und sich in einem "ernsthaften Kaloriendefizit" zu befinden. Im Gespräch mit Anna Richardson erklärte Kate ausführlich, wie sehr sie die ständigen Kommentare zu ihrem Körper belasten.

Kate wies darauf hin, dass Menschen immer wegen ihres Gewichts kritisiert werden, egal ob sie als übergewichtig oder untergewichtig gelten. "Man muss anderen keine beleidigenden Nachrichten senden, um sie zu trollen", fügte sie hinzu. Auch ihr Ehemann Martin Bojtos verteidigte sie öffentlich und schrieb unter einem ihrer Posts: "Ich liebe es, dass die Leute sich Sorgen um das Gewicht meiner Frau machen, obwohl ich für sie koche." Ihre Zwillingsschwester unterstützte sie ebenfalls und sagte: "Ich kann nicht glauben, was ich hier lese. Meine Zwillingsschwester war schon immer schlank. Wir haben beide so viel Energie, und so war sie schon immer. Zudem ist sie Mutter eines Kleinkinds, und wir alle wissen, dass man da nicht zur Ruhe kommt! Glaubt mir, Kate isst eine Menge."

Kate wurde 2002 bekannt, als sie als erste Frau die britische Ausgabe von "Big Brother" gewann. Nach ihrem Sieg arbeitete sie als Radiomoderatorin und DJane und etablierte sich in der Unterhaltungsbranche. Mit Martin ist Kate seit 2022 verheiratet, mit dem sie eine dreijährige Tochter namens Noa hat. Trotz der negativen Kommentare fokussiert sich Kate darauf, die Unterstützung ihrer positiven Follower zu schätzen und ihr Glück im Kreis ihrer Familie zu genießen.

Anzeige Anzeige

Instagram / thekatelawler Kate Lawler und Martin Bojtos im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / thekatelawler Kate Lawler, britische TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige