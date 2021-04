Kate Lawler präsentiert ihr Familienglück im Netz. Die ehemalige Gewinnerin der britischen Version von Big Brother und ihr Partner Martin sind im Februar zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre kleine Tochter bereitete den beiden aber zu Beginn große Sorgen: Sie musste aufgrund einer Infektion im Krankenhaus behandelt werden. Nun ist das Baby aber wieder zu Hause – und Kate konnte ein erstes gemeinsames Foto mit ihren Liebsten schießen.

"Unser erstes Familienfoto", schreibt die stolze Mutter zu einer Bilderreihe auf Instagram. Die Aufnahmen entstanden am Set des Formats "MTV’s Celebrity Bumps", in der prominente Eltern während der Schwangerschaft begleitet werden. "Es hat viel Spaß gemacht, aber die drei Tage, die wir nach der Entbindung gedreht haben, waren schwer", gibt Kate erste Einblicke. Doch die Mitarbeiter bei den Dreharbeiten hätten tolle Arbeit geleistet und sich gut um sie gekümmert.

Kate ließ ihre Follower von Anfang an an ihrem neuen Leben als Mutter teilhaben und gewährt auch weiterhin fleißig Einblicke in ihren Alltag. Dabei zeigt sie auch die weniger schönen Seiten des Mama-Daseins: So zeigte sie sich vor wenigen Tagen zerzaust und komplett übermüdet nachts in ihrer Story, weil ihre Kleine immer wieder wach geworden war.

Anzeige

Instagram / thekatelawler Kate Lawler mit ihrem Partner Martin und ihrer Tochter Noa

Anzeige

Instagram / thekatelawler Kate Lawler und ihre Tochter Noa

Anzeige

Instagram / thekatelawler Kate Lawler und ihr Baby Noa im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de