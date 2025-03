Sprungbrett: Susanne Daubner hatte mit 14 Jahren Stimmbruch

Sie gehört zu den bekanntesten Gesichtern und Stimmen der deutschen Nachrichtenlandschaft: Susanne Daubner (63) ist seit 26 Jahren Sprecherin der Tagesschau. Mit ihrer markanten Altstimme besitzt sie ein unverkennbares Markenzeichen. Doch was viele nicht wissen: Ihre Stimmfarbe hat eine ungewöhnliche Geschichte. In der "NDR Talk Show" verriet die Moderatorin jetzt, dass sie mit 14 Jahren im Stimmbruch war. "Ich hatte tatsächlich einen Stimmbruch – wie die Jungs", erklärte sie im Gespräch mit Barbara Schöneberger (51).

In ihrer Jugend habe Susanne zunächst keinerlei Bedeutung in dieser Veränderung gesehen: "Ich habe dann plötzlich im Chor die dritte Stimme gesungen", erinnerte sie sich lachend. Mit ihrer tiefen Stimme sei sie aber positiv aufgefallen, wie sie bei einem Tag der offenen Tür von Hörfunk und Fernsehen bemerkte. Dort wurde ihr erstmals bewusst, dass ihre Stimme etwas Besonderes sein könnte. "Oh, eine tolle Altstimme. Die hätten wir gerne!", habe man ihr damals gesagt. Dieser Moment legte den Grundstein für ihre beeindruckende Laufbahn, die sie schließlich vor die Kamera der "Tagesschau" führte.

Heute ist Susanne aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken und genießt hohe Bekanntheit. Abseits der Kameras zeigt sich die Moderatorin gerne auch mal humorvoll, wie etwa bei ihrem Besuch in der "NDR Talk Show". Dort gab sie außerdem einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der "Tagesschau" und offenbarte unter anderem, welches Utensil an keinem Arbeitstag fehlen darf.

