"Tagesschau"-Star Susanne Daubner erklärt ihren Lachflash

Was steckt hinter Susanne Daubners (62) Lachflash? Die Tagesschau-Sprecherin konnte sich während ihrer Sendung am Mittwochmorgen nicht mehr zusammenreißen: Kurz nachdem vom ARD-Morgenmagazin zu ihr nach Hamburg geschaltet wurde, lachte sie los – und bekam sich nicht mehr ein. Sie musste die Nachrichten mehrfach unterbrechen, ehe sie sich wieder beherrschen konnte. Jetzt verrät Susanne, was sie in dem Moment so lustig fand!

"Es war einer Situation geschuldet, die ich gar nicht so richtig erklären kann", erklärt die Moderatorin gegenüber Bild. Sie sei noch in eine neue Meldung vertieft gewesen, als sie im Hintergrund den Morgenmagazin-Moderator Sven Lorig hörte, der sie begrüßte. "Ich [...] dachte: Oh je, ich bin schon auf Sendung. Und just in dem Moment musste ich loslachen. Es dauerte gefühlt eine kleine Ewigkeit", erinnert sich die 62-Jährige.

Kritisiert wurde Susanne für ihr Gekicher nicht, im Gegenteil: "Die Resonanz auf meinen Lachanfall war auf jeden Fall durchweg positiv bis großartig – von 'Sie haben mir den Tag gerettet' über 'Herrlich! Wunderbar fröhlicher Start in den Tag' bis hin zu 'Schön, dieses Lachen. Mehr davon, die Welt ist schon ernst genug!'" Sie wolle jedoch nicht, dass das zur Regel werde.

action press/Andreas Gora Susanne Daubner im März 2021

rbb/Matthias Nareyek Susanne Daubner 2017

ActionPress Susanne Daubner, 2022

