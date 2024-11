Was ist da denn los? Susanne Daubner moderiert mit Verband

Bei der Ausstrahlung der Tagesschau am Dienstagabend standen aufmerksame Zuschauer vor einem Rätsel: Und zwar moderierte Susanne Daubner (63) die Nachrichtensendung mit einem verletzten Finger. Passend zu ihrem königsblauen Outfit trug sie einen farblich perfekt abgestimmten Verband und zog damit die Aufmerksamkeit von Social-Media-Nutzern auf sich. "Wird sie zur Stilikone? Bei Susanne Daubner passen Bandage und der Verband an der Hand farblich perfekt zum Kostüm", stellte eine Person auf X fest.

Einige Zuschauer amüsierten sich darüber, dass sich die TV-Moderatorin ausgerechnet am mittleren Finger eine Verletzung zugezogen hat, der durch den Verband in einigen Momenten in einem ungünstigen Winkel zur Kamera stand. "Frau Daubner, was soll uns dieser Mittelfinger sagen?", tadelte ein Kommentator auf der Social-Media-Plattform. Andere wollten eher dem Grund der Verwundung auf die Schliche kommen und fragten: "Was ist da wohl passiert? Sportunfall?" Noch bleibt das Rätsel allerdings ungelöst, denn die 63-Jährige moderierte unbeirrt in ihrer gewohnt souveränen Art die Nachrichten des Tages.

Auch sonst gibt die Nachrichtensprecherin, die seit 25 Jahren für die ARD arbeitet, wenig aus ihrem Privatleben preis. In der Late-Night-Talkshow "Inas Nacht" machte sie in diesem Jahr allerdings eine Ausnahme. Susanne verkündete gegenüber der Sängerin und Gastgeberin Ina Müller (59) mal eine Neuigkeit in eigener Sache: "Meine Liebe, ich werde Oma!" Ihre Tochter Jo Tödter-Daubner erwartete nämlich ihr erstes Kind.

Galuschka, Horst Susanne Daubner, "Tagesschau"-Sprecherin

Getty Images Moderatorin Susanne Daubner, 2012

