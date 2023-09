Susanne Daubner bekommt Mega-Lachflash bei der "Tagesschau"

Susanne Daubner (62) wird im Netz mal wieder gefeiert! Die Journalistin arbeitet schon seit 1999 als Sprecherin bei der Tagesschau. Das Internet ist bereits ein großer Fan von der Moderatorin, seitdem sie jährlich die Liste des "Jugendwort des Jahres" vorträgt und damit immer wieder zum Meme wird. Jetzt heitert sie die User erneut auf: Susanne bekommt bei der "Tagesschau" plötzlich einen Lachanfall!

Auf Instagram teilt das Profil der Nachrichtensendung ein lustiges Video der morgendlichen Nachrichtenshow. Dabei lacht Susanne von ganzem Herzen und kriegt sich gar nicht mehr ein. Sie entschuldigt sich lachend, während ihr schon die Tränen kommen: "Es tut mir jetzt echt leid, das ist jetzt nicht zu ändern!" Irgendwann beruhigt sich die 62-Jährige aber und kann mit dem Vortragen der Nachrichten fortfahren.

Die User im Netz sind total begeistert von diesem natürlichen Emotionsausbruch. "Ich finde es wesentlich sympathischer, so was mal zu sehen als dieses Stocksteife. Ist doch nur menschlich!", kommentiert etwa ein Fan. Ein anderer witzelt: "Ich habe das live gesehen und musste mitlachen, was bei mir selten morgens passiert."

ActionPress Susanne Daubner, 2022

action press/Andreas Gora Susanne Daubner im März 2021

Galuschka, Horst Susanne Daubner, "Tagesschau"-Sprecherin

