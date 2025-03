Susanne Daubner braucht dieses Utensil für die "Tagesschau"

Susanne Daubner (63), bekannt als Sprecherin der Tagesschau, hat im Rahmen der "NDR Talk Show" eine ungewöhnliche Angewohnheit offenbart. Bevor sie die Nachrichten präsentiert, muss für sie ein blauer Kugelschreiber bereitliegen. Andernfalls sieht die Moderatorin dies als "schlechtes Omen". "Ich würde nie mit einem schwarzen Stift Korrekturen in meinen Meldungen machen", betonte Susanne. Um sicherzugehen, dass dieses Szenario nie eintritt, habe sie sich sogar ein Depot an blauen Stiften im Büro angelegt.

Doch nicht nur ihre Arbeitsgewohnheiten standen im Mittelpunkt des Gesprächs, auch ihre markante Stimme war Thema. Susanne verriet, dass sie als Jugendliche einen außergewöhnlichen Stimmbruch durchlief und dadurch sogar eine der tieferen Stimmlagen im Chor sang. "Mit 14 Jahren hatte ich einen Stimmbruch wie die Jungs", berichtete sie. Heute gehört ihre tiefe und klare Stimme zu ihrem Markenzeichen – eine Eigenschaft, die sie für viele Zuschauer unverwechselbar macht.

Neben ihrer Tätigkeit bei der "Tagesschau" hat sich Susanne längst auch außerhalb der Nachrichtenwelt einen Namen gemacht. Besonders ihre humorvollen Verkündungen des Jugendwortes des Jahres haben auf Social Media Kultstatus erlangt. Als sie im vergangenen Jahr überlegte, die Verkündung des Jugendworts aufzugeben, hagelte es so viele Kommentare und Nachrichten von Fans, dass sie ihre Meinung änderte. "Ihr habt mich überzeugt. Also: Ja, ich bin wieder für euch da und werde weiterhin die Jugendwörter für euch verkünden", gab sie laut spot on news schließlich bekannt.

Galuschka, Horst Susanne Daubner, "Tagesschau"-Sprecherin

ActionPress Susanne Daubner, 2022

