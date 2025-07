Das ist "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubners Tochter

Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner (64) ist nicht nur eine Institution im deutschen Fernsehen, sondern auch eine stolze Mutter und seit Kurzem sogar Großmutter. Ihre Tochter Jo Tödter-Daubner, die sich seit einigen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, brachte im Dezember 2024 ihr erstes Kind zur Welt. Die Neuigkeit, dass sie Oma wird, verriet Susanne mit sichtlicher Freude im vergangenen Jahr in der Talkshow "Inas Nacht".

Jo wagte erst als Erwachsene den Schritt in die Öffentlichkeit. Ab ihrem 18. Lebensjahr modelte sie laut Gala gelegentlich, beispielsweise für ein Hamburger Luxusmodekaufhaus, und begleitete ihre Mutter zu verschiedenen Events. Doch ab 2018 wurde es still um die junge Frau. Derartige Auftritte traten in den Hintergrund, und auch aus ihrem Familienleben machte sie bislang ein wohlgehütetes Geheimnis. Weder ist bekannt, mit wem sie ihr Baby hat, noch welchen beruflichen Weg sie nach ihrem Abitur eingeschlagen hat.

Susanne selbst betont immer wieder, wie bedeutend die Familienzeit für sie ist. Nach einer spektakulären Flucht aus der DDR begann sie ihre Karriere in Berlin, zog später für die "Tagesschau" nach Hamburg und lebte dort viele Jahre mit Jo. Trotz der beruflichen Erfolge blieb sie stets bodenständig. Momente mit ihrer Tochter und jetzt auch mit ihrem Enkelkind schätzt die Moderatorin sehr.

