Susanne Daubner gibt Einblicke hinter ihr "Tagesschau"-Pult

Susanne Daubner (64), eine der bekanntesten Moderatorinnen der Tagesschau, hat mit einem charmanten Video auf den Social-Media-Plattformen Instagram ein Gerücht ausgeräumt. Sie reagierte auf ein Video, in dem humorvoll spekuliert wurde, sie hätte während der Sendung ihr Handy dabei. "Ich bin mir quasi sicher, Susanne Daubner lädt da ganz lässig ihr iPhone hinterm Tagesschau-Tresen", heißt es von dem User. Susanne nutzte diesen Aufhänger, um einen kleinen Einblick in ihre Arbeit zu geben. "Also, wenn ich mein Handy tatsächlich mal mit ins Studio nehmen würde, dann werde ich es garantiert nicht auf den Fußboden legen, sondern in diese wunderschöne Schublade, wo einiges aufbewahrt wird, wie zum Beispiel Haarbürsten, Spiegel und einige andere Dinge – eben auch mal ein Handy", erklärt die Moderatorin und zieht dabei eine kleine Schublade an der Hinterseite des Pultes auf.

Auch klärte Susanne auf, dass das, was der User in seinem Video als Handy am Ladekabel identifizierte, eigentlich etwas ganz anderes sei. "Das da unten ist tatsächlich das Pedal, mit dem ich den Teleprompter bediene – in kurzen Nachrichtensendungen. In längeren, wie zum Beispiel der 20-Uhr, dafür haben wir dann die Sekretärin, die den Teleprompter bedient, die mit in der Regie sitzt", erklärt die Nachrichtensprecherin mit einem Lächeln. Mit ihrer ruhigen Stimme schließt sie das Video ab: "Ich hoffe, ich konnte dich zufriedenstellen. Einen schönen Tag noch." Für diese Reaktion erhielten Susanne und die "Tagesschau" viel Zuspruch in den Kommentaren. "Super. Susanne ist einfach the queen der tagesschau", heißt es oder "ein großes Lob an das Social-Media-Team der Tagesschau".

Susanne Daubner ist seit Jahrzehnten eine feste Größe der "Tagesschau" und hat sich nicht nur durch ihre Professionalität, sondern auch durch ihren Charme und ihre besondere Stimme ein Millionenpublikum in Deutschland erobert. Privat gibt sich die Moderatorin eher zurückhaltend, doch auf den Social-Media-Kanälen zeigt sie eine sowohl humorvolle als auch bodenständige Persönlichkeit. Auch von dem User, der das ursprüngliche Video gepostet hatte, gab es wieder eine Reaktion: "Susanne, ich liebe alles daran. Danke! Nur [Herzemoji] für dich. Jetzt kann ich wieder in Ruhe schlafen."

rbb/Matthias Nareyek Susanne Daubner, Moderatorin

NDR/Thorsten Jander (M) Susanne Daubner, "Tagesschau"-Sprecherin

Galuschka, Horst Susanne Daubner, "Tagesschau"-Sprecherin