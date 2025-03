65 Jahre: Diese Erfolge feierte Geburtstagskind Axel Prahl

Bei Axel Prahl (65) wird heute gefeiert: Der Schauspieler wird 65 Jahre alt. Pünktlich zu diesem besonderen Tag beschäftigt sich der NDR in der Dokumentation "Moinsen! Ich bin Axel Prahl" mit dem Leben und der Karriere des Tatort-Stars. Der Münsteraner Kommissar Frank Thiel ist wohl die bekannteste Rolle von Axel. Darstellerpreise heimste er im Laufe der Jahre aber auch für andere Leistungen ein: Unter anderem wurde er für seine Rollen in "Die Polizistin", "Halbe Treppe" oder "Willenbrock" ausgezeichnet.

Bevor es ihn in die Welt des Schauspiels verschlug, wollte Axel eigentlich Pfarrer werden. Auf Drängen seiner Mutter sang er aber zunächst im Kirchenchor – und fand dort seine Liebe zur Musik. Bereits mit 14 Jahren nahm er erfolgreich an Musikwettbewerben teil, bevor er 1992 in "Schlafende Hunde" sein TV-Debüt gab. Auch wenn er heute meistens vor der Kamera steht, hat ihn das Musizieren nie losgelassen. 2011 veröffentlichte er sein Album "Blick übers Meer". Für den Film "Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester" schrieb er 2019 die Filmmusik und spielte sie sogar selbst auf dem Klavier ein.

Auch privat läuft es bei dem in Eutin geborenen Schauspieltalent gut. Seiner Frau Silja Prahl gab er 2014 auf Helgoland das Jawort. Sie ist Axels dritte Ehefrau – seine vier Kinder stammen aus zwei früheren Ehen. Seine Töchter Mascha und Saskia sind ebenfalls als Schauspielerinnen tätig. Mit seiner zweiten Ehefrau Andra Pauline Prahl bekam er die Zwillinge Helene und Theodor.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Axel Prahl

Anzeige Anzeige

Getty Images Axel Prahl, "Tatort: Die chinesische Prinzessin"-Darsteller

Anzeige Anzeige