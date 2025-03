Roland Kaiser und Axel Prahl sind dank "Tatort" gute Freunde

Roland Kaiser (72) und Axel Prahl (65) verbindet eine besondere Freundschaft, die hinter den Kulissen entstand. Die beiden Künstler, die auf den ersten Blick kaum Gemeinsamkeiten haben, lernten sich 2013 bei den Dreharbeiten zu einer Tatort-Folge kennen. Roland spielte damals einen gestalkten Schlagerstar und traf dabei auf Axel und dessen Serienpartner Jan Josef Liefers (60). Für Roland war die Zusammenarbeit mit Axel, den er bereits zuvor für seine überzeugenden Darbietungen im Fernsehen schätzte, eine durchweg positive Erfahrung. "Das war eine sofort funktionierende Beziehung, sowohl mit Jan Josef Liefers als auch mit dem Axel", verriet der Musiker im TV-Magazin "Brisant" und fügte hinzu: "Ich hab den einfach gemocht von Anfang an."

Die Begegnung am Set sollte der Beginn einer dauerhaften Freundschaft werden. Auch nach dem Dreh blieben Roland und Axel in Kontakt und trafen Jahre später wieder aufeinander. 2021 spielten der Sänger und der 65-Jährige erneut Seite an Seite in der Komödie "Eisland". Dabei zeigte sich Roland aufs Neue begeistert von seinem Schauspielkollegen. "Es hat mir wieder viel Freude gemacht, mit Axel Prahl vor der Kamera zu stehen und erneut festzustellen, was für ein großartiger Schauspieler er ist", schwärmte der Schlagersänger. Schon bei der ersten Zusammenarbeit hatte Roland Axel als "freundschaftlich, kumpelhaft und geradlinig" erlebt – Eindrücke, die er bis heute mit ihm verbindet.

Während Axel Prahl beim Publikum vor allem durch seine Rolle als Hauptkommissar Frank Thiel im Münster-"Tatort" bekannt ist, wird er von Kollegen wie Roland Kaiser für seinen nahbaren und herzlichen Charakter geschätzt. Abseits der Schauspielerei zeigt sich Axel auch immer wieder musikalisch: Er singt, spielt Gitarre und tritt regelmäßig mit seiner Band auf. Roland Kaiser wiederum, selbst kein Schauspielprofi, betonte mehrfach, wie sehr er von Axel Prahls Ruhe und Professionalität inspiriert worden sei. "Das war nicht schwer, ihn zu mögen", stellte die Schlagerikone fest.

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024

Getty Images Jan Josef Liefers und Axel Prahl, Schauspieler

