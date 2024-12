"Tatort"-Gagen: So viel verdienen Jan Josef Liefers und Co.

Seit vielen Jahren schalten fast jeden Sonntag Millionen deutscher Haushalte beim Tatort ein. Eines der beliebtesten Ermittlerteams sind Axel Prahl (64) als Kommissar Frank Thiel und Jan Josef Liefers (60) als Professor Karl-Friedrich Boerne. Vergangenen Sonntag schauten sich rund 11,52 Millionen Zuschauer ihren Fall an. Für ihre Arbeit an dem beliebten Krimi werden die beiden laut der Bild auch ordentlich entlohnt: Über 200.000 Euro pro Folge sollen Axel und Jan Josef bekommen.

Jan Josef und Axel sind die absoluten Spitzenverdiener unter den "Tatort"-Darstellern. Nur Maria Furtwängler (58), die als Charlotte Lindholm Kriminalfälle löst, soll eine ähnliche Gage ausgezahlt bekommen. Andere Stars des Krimis liegen mit ihrem Gehalt anscheinend deutlich darunter: Axel Milberg (68) kassiere beispielsweise 120.000 Euro, Wotan Wilke Möhring (57) liege bei knapp 100.000 Euro – etwa 90.000 Euro pro Folge bekommen, laut dem Magazin, Schauspieler wie Udo Wachtveitl (66), Miroslav Nemec (70), Ulrike Folkerts (63), Dietmar Bär (63) und Klaus J. Behrendt (64).

Viele der Schauspieler sind schon seit Jahren beim "Tatort" dabei. So auch Axel Milberg, der bereits seit 2003 als Klaus Borowski vor der Kamera steht. Seitdem flimmern jährlich zwei Episoden mit dem Kieler Hauptkommissar über die Bildschirme. Doch damit ist im kommenden Jahr Schluss: Wie die ARD bekanntgab, wird Axel alias Borowski 2025 in seinen letzten zwei Fällen ermitteln. Am 21. Januar um 20:15 wird die vorletzte Folge, "Borowski und das hungrige Herz", ausgestrahlt. Wann sein letzter Fall Premiere feiert, ist bisher nicht bekannt.

