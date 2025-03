Comedian Martin Halla wurde bei einer Show blutig geschlagen

Am vergangenen Freitagabend kam es in der Friedrichshainer Bar "Süss War Gestern" zu einem Eklat während einer Comedyshow. Der Stand-up-Comedian Martin Halla führte durch den Abend, als es wiederholt zu störenden Zwischenrufen aus dem Publikum kam, wie ein Post auf Instagram zeigt. Nachdem er die Ruhestörer zunächst ermahnt und schließlich des Raumes verwiesen hatte, spitzte sich die Situation weiter zu. Als Nachwuchs-Comedienne Elissa Hamurcu später die Bühne betrat, überschütteten die Störenfriede sie mit Wasser. Martin griff ein, um die Lage zu entschärfen, wurde jedoch selbst in einen handgreiflichen Vorfall verwickelt und erlitt dabei eine blutige Lippe.

Die Polizei traf kurz darauf am Veranstaltungsort ein, während Martin sich trotz Verletzungen noch beim Publikum verabschiedete. Seine Follower zeigten sich unter dem besagten Post, der das Szenario wiedergibt, äußerst betroffen und schockiert. Einer seiner Anhänger betonte: "Ich hätte das nicht so professionell wie Martin lösen können und vermutlich hätte ein Krankenwagen gerufen werden müssen. Wie kann man da so ruhig bleiben? Hätte rot gesehen und wäre komplett ausgerastet." Zahlreiche weitere Kommentare zollten ihm Respekt und zeigten sich erschüttert über die dramatischen Umstände.

Martin ist bekannt für seinen schlagfertigen Humor und sein Engagement in Berlins Comedy-Szene. Er selbst äußerte sich bislang jedoch noch nicht ausführlich zu dem aufsehenerregenden Vorfall. Er veröffentlichte lediglich die genannten kurzen Mitschnitte der Eskalation in den sozialen Medien. Der Entertainer wird vor allem dafür gefeiert, auf der Bühne stets für eine positive Atmosphäre zu sorgen und sich oft für Nachwuchstalente wie Elissa einzusetzen. Trotz des Vorfalls wird er daher sicher schon bald wieder auftreten.

Instagram / martinhalla.de Martin Halla bei einer Show, März 2025

Instagram / martinhalla.de Martin Halla, März 2025

