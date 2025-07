So süß feiert Jamie Lee Curtis Lindsay Lohans Geburtstag

Jamie Lee Curtis (66) und Lindsay Lohan (39) verbindet noch immer eine enge Beziehung – wie die Oscar-Preisträgerin jetzt deutlich macht! Zu Lindsays 39. Geburtstag widmet sie ihr süße Worte auf Instagram. "Alles Gute zum 39. Geburtstag an mein Film-Baby, das jetzt selbst eine erwachsene Mutter ist!", schreibt sie unter einem Foto, auf dem die Schauspielerin in einem eleganten roten Kleid posiert. Außerdem lobt Jamie Lindsays Arbeit im "Freaky Friday"-Sequel, das am 8. August rauskommt: "Kann es nicht abwarten, dass dich die Welt in 'Freakier Friday' sieht!"

Lindsay selbst feierte ihren Ehrentag mit ihrer Familie in Italien und teilte auf Instagram ein Bild von einer Schokotorte. "Dankbar für ein weiteres Jahr um die Sonne! Danke für die Liebe, die Lektionen und die schönen Momente", schrieb sie dazu. Auch Regisseurin Nancy Meyers, die Lindsay in "Ein Zwilling kommt selten allein" bekannt machte, nutzte Instagram, um verspätete Glückwünsche zu senden. Sie erinnerte sich liebevoll an Lindsays ersten Kostümtest für den Film und teilte ein altes Set-Foto von der jungen Schauspielerin.

Die Freundschaft zwischen Jamie und Lindsay entstand 2003 am Set des Kultfilms "Freaky Friday", in dem ihre Figuren durch einen magischen Körpertausch ihre Differenzen überwinden mussten. In der bald erscheinenden Fortsetzung, die viele Jahre später spielt, hat Lindsays Charakter Anna selbst Kinder bekommen – die mit in einen weiteren Körpertausch gezogen werden. Neben Lindsay und Jamie sind auch weitere altbekannte Gesichter aus dem ersten Teil dabei. Unter anderem wird Chad Michael Murray (43) wieder in die Rolle des Jake, der Schulliebe von Anna, schlüpfen.

Getty Images Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan bei der D23, 2024

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Bader Shammas und Sohn Luai im Juli 2025

Disney Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in "Freakier Friday" , 2025