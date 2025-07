Michelle Monballijn kämpft nach Dreh mit infizierter Wunde

Michelle Monballijn hat sich bei den Dreharbeiten zu einer bislang geheimen TV-Show verletzt und musste sich in medizinische Behandlung begeben. Das verrät die 46-Jährige jetzt in einer Instagram-Story und präsentiert ihre Blessuren – darunter eine blutige Wunde am Bein, in der sich laut ihrem Arzt zu allem Übel jetzt auch noch eine Infektion breitgemacht hat. Zur Behandlung habe sie bereits eine Tetanusimpfung erhalten und nehme Antibiotika ein. Die Erfahrung bei der Produktion insgesamt brachte Michelle durchaus an ihre Grenzen, wie sie erklärt: "Ich war beim härtesten Format ever. Es hat mega viel Spaß gemacht, aber mich auch herausgefordert."

Michelle, die 2021 an der Seite von Ex-Mann Mike Cees (37) an der Show Das Sommerhaus der Stars teilnahm, hüllt sich zum genauen Inhalt der neuen Show noch in Schweigen, doch die Fans sind gespannt, wann das große Geheimnis gelüftet wird. Ihre Verletzung verdeutlicht jedenfalls, dass die Produktion kein Zuckerschlecken war. Trotz der Strapazen wirkt die Schauspielerin optimistisch und hofft nun – gemeinsam mit ihren Fans – auf eine rasche Genesung. Dass der Job vor der Kamera hin und wieder mit Risiken verbunden ist, zeigt Michelles Geschichte eindrucksvoll und erinnert daran, wie viel Einsatz oft hinter einem Auftritt im Reality-TV steckt.

Kleinere und größere Verletzungen im Showbusiness sind jedoch keine Seltenheit: Extreme Bedingungen und körperlich anspruchsvolle Spiele fordern insbesondere im Reality-Genre häufig ihren Tribut. So hatte sich kürzlich auch Peter Klein (58), der Ex-Mann von Iris Klein (58), bei einem Dreh auf einem Trampolin schwer am Bein verletzt – er ist voraussichtlich für mehrere Monate arbeitsunfähig. Solche Schicksale machen klar, dass die Arbeit vor der Kamera oft weniger glamourös ist, als es scheint. Umso beeindruckender ist jedoch das Engagement der Darsteller, die immer wieder voller Hingabe bei der Sache sind und für ihre Fans alles geben.

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn, Schauspielerin

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn, 2025

