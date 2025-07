Kurios: Das war Pedro Pascals Beruf vor der Schauspielerei

Bevor Pedro Pascal (50), bekannt aus The Mandalorian, die internationalen Bildschirme eroberte, schlug er einen ungewöhnlichen Weg ein – wie Moviepilot jetzt berichtet. In den 1990er Jahren verbrachte der Schauspieler einige Zeit in Madrid, wo er ursprünglich eine Studie für seinen Anthropologie-Kurs an der New Yorker Universität durchführen wollte. Doch die Atmosphäre der spanischen Hauptstadt zog ihn in ihren Bann – er blieb länger als geplant. In dieser Zeit jobbte er als Go-Go-Tänzer in einem Club. Mit silbernen Haaren, auffälligem Make-up und Plateauschuhen brachte er die Tanzfläche zum Beben, betonte jedoch, dass er kein Stripper war – die Kleidung blieb stets an.

Der Club, in dem Pedro auftrat, gehörte laut Moviepilot dem Choreografen Dani Pannullo, der später eine eigene renommierte Dance-Company gründete. Für Pedro dürfte die Zeit in Madrid eine aufregende und prägende Phase gewesen sein, in der er nicht nur seine Leidenschaft für Performance, sondern auch sein Talent für große Auftritte entdeckte. Diese Erfahrungen dürften seine Bühnenpräsenz entscheidend geprägt haben – ein Merkmal, das Fans heute besonders an ihm schätzen. Auch seine Tanzkünste, die manchmal auf Videos in den sozialen Medien zum Einsatz kommen, könnten hier ihren Ursprung haben.

Mit seiner offenen, humorvollen Art begeistert der mittlerweile 50-Jährige heute Menschen auf der ganzen Welt. Private Anekdoten wie die aus seiner Go-Go-Tänzer-Zeit teilt er zwar selten, wirkt dabei aber stets bodenständig und authentisch. Trotz seines internationalen Ruhms hat Pedro Pascal nie den Draht zu seinem Publikum verloren. Bald wird Pedro in dem Film The Fantastic Four: First Steps zu sehen sein, der am 24. Juli in die Kinos kommt. Seine ungewöhnliche Reise zum Star macht ihn heute umso nahbarer und sympathischer.

Getty Images Pedro Pascal, Schauspieler

Getty Images Pedro Pascal, März 2025

Getty Images Pedro Pascal im Oktober 2024