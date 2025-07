30 Jahre: Pedro Pascal & Sarah Paulson sind enge Freunde

Sarah Paulson (50) und Pedro Pascal (50) strahlten kürzlich gemeinsam auf der Pressenacht von "Evita" in London, wo sie eng umschlungen für die Kameras posierten. Die Schauspielerin und der "Narcos"-Star verbindet eine enge Freundschaft, die mittlerweile über 30 Jahre zurückreicht. Alles begann im September 1993, als Pedro gerade frisch nach New York gezogen war und Sarahs Freundeskreis ihn schnell in ihre Clique aufnahm. "Ich hatte wirklich Glück, denn meine erste Freundin an der NYU lebte in Brooklyn, Kristen, und ging mit dir auf die Highschool, also hat mich deine Truppe quasi adoptiert", erinnerte sich Pedro im Gespräch mit Sarah und dem Interview Magazine.

Besonders eine gemeinsame Nacht in den 90ern bleibt für beide unvergesslich. Damals gingen sie mit Freunden ins Kino, um den Film "Fearless" zu sehen, bevor sie im Park zufällig Hollywoodstar Woody Harrelson (63) begegneten. "Wir waren die einzigen, die wussten, wer er war, und sind total aus dem Häuschen gewesen", erinnerte sich der "The Last of Us"-Star. Die Nacht nahm eine wilde Wendung, als sie über die Fifth Avenue rannten und beinahe mit einem Taxi kollidierten. Auch Sarah ist diese Nacht noch präsent: "Es ist ein Wunder, dass wir überlebt haben." Obwohl die Freundschaft im Laufe der Jahre auch ab und zu auf die Probe gestellt wurde, etwa als Sarah nach Los Angeles zog, fanden sie immer wieder zueinander.

Die beiden Hollywoodstars teilen nicht nur unvergessliche Erinnerungen, sondern auch eine tiefe gegenseitige Unterstützung. In schwierigen Zeiten half Sarah dem damals noch um seinen Durchbruch kämpfenden Pedro sogar finanziell. "Es gab Zeiten, in denen ich ihm meine Tagesspesen von meiner Arbeit gegeben habe, damit er Geld zum Essen hat", erzählte sie kürzlich gegenüber Esquire. Diese bedingungslose Hilfsbereitschaft unterstreicht, wie viel sie einander bedeuten. Heute, nachdem sowohl Pedro als auch Sarah große Erfolge in der Film- und Serienlandschaft verbuchen konnten, stehen sie immer noch fest an der Seite des anderen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Paulson und Pedro Pascal, 2016 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Paulson und Pedro Pascal, 2005 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Paulson und Pedro Pascal, 2015 in Hollywood