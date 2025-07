Leyla Lahouar verletzt sich kurz vor Hochzeit mit Mike

Für Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) wird dieses Wochenende ganz besonders. Doch kurz vor der standesamtlichen Trauung am Samstag in Frankfurt erlitt die Reality-TV-Ikone nun einen kleinen Rückschlag. Wie Leyla der Bild-Zeitung verriet, zog sie sich eine schmerzhafte Verletzung zu: "Es ist sehr, sehr, sehr stressig, weil ich mir jetzt noch was eingeklemmt habe." Die Folge: stechende Schmerzen in den Rippen und ein fast unbeweglicher linker Arm. Trotz der nervenaufreibenden Stunden vor dem großen Tag konnte kurzfristig ein Arzttermin eingeschoben werden – mit Erfolg. "Mir geht's direkt besser", meldete Leyla ihren Fans auf Instagram und zeigte sich optimistisch für die anstehende Hochzeit.

Auch das Hochzeitsoutfit sorgte kurz vor knapp für Aufregung. Erst am Donnerstag stellte Leyla laut Bild fest, dass ihr geplanter Schmuck nicht zum Kleid passt. Schnell wurde Ersatz organisiert, um den Braut-Look zu perfektionieren. Selbst letzte Details wie ein Besuch im Nagelstudio wurden noch in den vollgepackten Zeitplan integriert. Die Braut und ihr Verlobter Mike gaben zu, dass die Nervosität trotz aller Vorbereitung blieb. "Wir sagen uns alle zwei Minuten: 'Schatz, wir heiraten einfach jetzt!'", erzählte Leyla gut gelaunt.

Entgegen der Tradition werden Leyla und Mike die letzte Nacht vor der Hochzeit gemeinsam verbringen. "Wir denken uns: Wir schlafen nicht getrennt, weil wir nicht unbedingt müssen", erklärte Leyla, die glücklich ist, diese Momente mit Mike teilen zu können. Besonders freut sich Leyla auf den Moment, ihren neuen Namen offiziell zu tragen: "Ich freue mich richtig darauf, am Montag meinen Reisepass und Perso abzuholen – und dann steht da einfach Frau Heiter drauf!"

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Getty Images Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars