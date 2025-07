Wie Charlotte Würdig aus ihrer Scheidung Kraft schöpft

Charlotte Würdig (46) hat sich in einem Interview offen über ihr Leben nach der Trennung von Rapper Sido (44) geäußert. Vor fünf Jahren ging die Ehe der Moderatorin und des Musikers nach zwei gemeinsamen Kindern in die Brüche. "Nach der Trennung ging es mir überhaupt nicht gut. Ich hatte das Gefühl, versagt zu haben", gab die 46-Jährige laut Bild zu. Doch eine Freundin unterstützte sie damals und nannte die Entscheidung, sich zu trennen, mutig. Heute lebt Charlotte mit ihren Söhnen, gemeinsamen Hunden und sogar der Ex-Freundin von Sido, Georgina Stumpf, in einem Haus. Die besondere Wohnkonstellation funktioniert überraschend gut, und laut Charlotte bereichert Georgina ihr Leben.

Charlotte genießt mittlerweile die Rolle der alleinerziehenden Mutter und beschreibt sich selbst als "die coolste Mama der Welt". Ihren Söhnen, die heute neun und elf Jahre alt sind, gibt sie viele Freiheiten. So gibt es bei ihr keine festen Medienzeiten, und die Jungs dürfen zocken, wenn die Hausaufgaben erledigt sind. Ein Handy hatten sie schon früh, um eigenständig Kontakt zu ihrem Vater halten zu können. Trotzdem spielt sich vieles im Familienleben draußen ab – nicht zuletzt dank der vier großen Berner Sennenhunde, die das Landleben mitgestalten. Freundschaften und die Zeit mit ihren Kindern stehen für Charlotte im Vordergrund, und so werden Besuche von Freunden immer auch zu Kinder-Events.

Die Abende gehören jedoch nur Charlotte und ihren Jungs: Jeden Abend schlafen sie gemeinsam ein, mit Charlotte in der Mitte. Diese Rituale sind der Podcasterin, die sogar schon mal ein Date mit TV-Casanova Calvin Kleinen (33) hatte, heilig. Sie sehe darin die Chance, die Nähe und Geborgenheit zu geben, die sie sich für ihre Familie wünscht. Der Weg dorthin war allerdings nicht immer einfach. Doch heute beschreibt sie das Leben ohne den Druck einer gescheiterten Beziehung als "erleichternd". Trotz des Trubels in ihrem Haushalt fühlt sie sich angekommen, und auch die besondere Freundschaft zu Georgina zeigt, wie Charlotte Herausforderungen in Chancen verwandeln kann.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius "Die Verräter"-Kandidatin Charlotte Würdig

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress, Instagram / giageorgina, Gerald Matzka/Getty Images Collage: Sido, Georgina Stumpf und Charlotte Würdig

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, RTL Charlotte Würdig und Calvin Kleinen