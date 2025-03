Rachel Chinouriri über Hürden in ihrer Karriere als Sängerin

Rachel Chinouriri sorgt derzeit als Voract von Sabrina Carpenters (25) Europa-Tournee für Begeisterung und muss sich gleichzeitig mit einem belastenden Kommentar auseinandersetzen. Zu einem X-Post, der die britische Singer-Songwriterin bei einem Auftritt in Paris zeigt, schreibt ein Fan auf Portugiesisch: "Ich fürchte, sie wird es nicht schaffen, wie Gracie Abrams, Olivia Rodrigo, Chappell Roan, weil sie Schwarz ist... Möge Gott mein Mädchen beschützen." Rachel nimmt sich Zeit, um auf den Kommentar zu antworten: "Du kannst für den größten Popstar der Welt eröffnen und das Internet wird dich trotzdem täglich daran erinnern, dass es doppelt so schwer ist, ein Indie-Popstar zu werden, nur weil man Schwarz ist."

In ihrem ausführlichen Post spricht Rachel offen über die Herausforderungen, denen sie als Schwarze Künstlerin in der Musikindustrie begegnet, und stellt klar, dass sie sich dennoch nicht entmutigen lässt. "Ich möchte, dass die Leute mich wegen meiner Musik schätzen und nicht wegen meiner Hautfarbe – weder positiv noch negativ", betont sie. Sie ruft dazu auf, dass junge Schwarze Frauen in der Pop- und Indie-Szene ihren eigenen Weg gehen sollen, ohne sich durch gesellschaftliche Erwartungen einengen zu lassen. Rachel hat ihren Wunsch, als Voract von Sabrina aufzutreten, durch eine persönliche Nachricht an die Pop-Sängerin selbst initiiert und wurde einen Monat später für die Tour bestätigt – ein Beweis für ihre Entschlossenheit und Leidenschaft. Viele portugiesischsprachige Fans stellen klar, dass der Kommentar unterstützend gemeint war, was Rachel auch aufgreift.

Rachel, die in London aufgewachsen ist, hat sich längst einen Namen in der Musikbranche gemacht. Ihr 2024 erschienenes Debütalbum "What a Devastating Turn of Events" wurde von Kritikern gefeiert und zeigt in eindrucksvollen Texten ihre persönlichen Erfahrungen als Schwarze Frau in Großbritannien. Ihr Hit "Never Need Me" ging viral und lockte sogar Hollywood-Star Florence Pugh (29) für das dazugehörige Musikvideo an. Rachel hat gezeigt, dass sie eine kraftvolle Stimme im Pop- und Indie-Bereich ist. Noch bis zum Ende der Europa-Tour wird Rachel an der Seite von Sabrina auftreten, die gerade erst mit ihrem Auftritt in Paris für Aufsehen sorgte.

Getty Images Sabrina Carpenter, Februar 2025

Getty Images Rachel Chinouriri bei der Warner Music Brit Awards 2025 Aftershowparty in London

