Rapper Young Scooter stirbt an 39. Geburtstag nach Flucht

Die Musikwelt trauert um Young Scooter. Der US-amerikanische Rapper verstarb am Freitag an seinem 39. Geburtstag in Atlanta. Wie die Polizei berichtete, war Kenneth Edward Bailey, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, nach einer Störung in einem Wohnhaus zusammen mit einem weiteren Mann vor den Beamten geflüchtet. Die Verfolgung führte über mehrere Zäune, bis sich der Hip-Hop-Künstler dabei eine schwere Beinverletzung zuzog – die Verletzung erwies sich als tödlich. Scooter verstarb später im Grady Marcus Trauma Center, wie unter anderem Daily Mail berichtet.

Laut dem Polizeileutnant Andrew Smith kehrte der zweite Mann, der mit Scooter geflohen war, später zum Haus zurück, während der Rapper hinter den Zäunen in einem kritischen Zustand aufgefunden wurde. Gerüchte darüber, dass es zudem Schüsse der Beamten gab, dementierte die Polizei. "Nur um das klarzustellen: Die Verletzung wurde nicht durch die Beamten am Tatort verursacht", erklärte der Officer weiter. Young Scooter teilte nur wenige Stunden vor seinem schockierenden Tod Glückwünsche aus der Community zu seinem 39. Geburtstag auf Instagram. Kollegen wie Playboi Carti (28), Quavo (33) von den Migos und Lloyd Banks drückten ihre Trauer in den sozialen Medien aus. "Ruhe in Frieden", schrieb beispielsweise Letzterer auf X.

Young Scooter wurde am 28. März 1986 in Walterboro, South Carolina geboren. Sein musikalisches Talent zeigte sich bereits in seiner Jugend. So war er bekannt für seine außergewöhnliche Fähigkeit, Songs komplett freihändig ohne schriftliche Notizen zu rappen. Seine Karriere nahm 2012 mit seiner Zusammenarbeit mit Futures (41) Label Freebandz Fahrt auf, während er im darauffolgenden Jahr mit Gucci Mane an dem gefeierten Mixtape "Free Bricks 2" arbeitete. Über seinen Rap-Stil sagte er vor einigen Jahren im Interview mit Complex: "Es ist mir eigentlich egal, was ich auf einem Beat sage, solange es um Geld geht. Wenn du versuchst, viel nachzudenken und es zu schreiben, dann wird es beschissen."

Young Scooter, Rapper

