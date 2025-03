Sohn trauert um verstorbenen Rapper Young Scooter (†39)

Young Scooter (✝39) starb an seinem 39. Geburtstag auf tragische Weise. Nun äußert sich sein Sohn, Kenneth Bailey Jr., mit ergreifenden Worten in seiner Instagram-Story zum Verlust seines geliebten Vaters. "Verdammt, mein bester Freund ist tot", erklärt er niedergeschlagen und fährt fort: "Ich bin in tausend Stücke zerbrochen. Ich wünsche niemandem diesen Schmerz." Zudem übte Kenneth scharfe Kritik an der Polizeiarbeit – er beschuldigte die Behörde, ihn über den Zustand seines Vaters belogen zu haben.

Die Polizei von Atlanta gab vor wenigen Stunden einige Details zu Young Scooters Tod bekannt: So reagierten sie auf einen Notruf, der von Schüssen und einer Frau sprach, die in ein Haus gezogen wurde, wie Daily Mail berichtete. Als die Verantwortlichen vor Ort eintrafen, flüchteten zwei Männer. Scooter war einer von ihnen und verletzte sich dabei schwer an einem Zaun – dabei verletzte er sich schwer am Bein. Der 39-Jährige erlag anschließend seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Mit seinem unverwechselbaren Stil, bei dem Young Scooter auf schriftliche Notizen verzichtete, erarbeitete er sich einen Namen in der Hip-Hop-Szene. Seit 2013 stand er bei Futures (41) Label Freebandz unter Vertrag und veröffentlichte Hits wie "Colombia". Künstler wie Gucci Mane und Waka Flocka Flame zollten ihm Respekt und arbeiteten mit ihm zusammen. Letzterer schrieb in einer emotionalen Hommage auf X nach seinem tragischen Tod: "Du warst das Rückgrat, Bruder." Young Scooters letzte Lebensjahre standen im Zeichen seiner Familie, die er stets an erster Stelle sah.

Instagram / youngscooter Young Scooter, Rapper

Instagram / C8fJ8_oPGZ3 Young Scooters Sohn Kenneth Bailey Jr. im Juni 2024

