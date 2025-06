Jeff Bezos und Lauren Sánchez planen "bescheidene" Hochzeit

Jeff Bezos (61), der Gründer von Amazon, wird noch in diesem Monat seiner Verlobten Lauren Sánchez (55) in Venedig das Ja-Wort geben. Die Hochzeit soll voraussichtlich am 25. Juni stattfinden, unter anderem auf der Insel San Giorgio Maggiore in einem ehemaligen Kloster. Obwohl man in der venezianischen Hauptstadt bereits mit einem Jahrhundert-Event gerechnet hat, offenbart das milliardenschwere Paar jetzt erstaunlich bescheidene Pläne: Laut einer von Daily Mail zitierten Quelle sollen weniger als 200 Gäste geladen sein – ein Bruchteil dessen, was bisher vermutet wurde. Auch das Budget von Jeff und Lauren soll mit maximal elf Millionen Euro verhältnismäßig knapp ausfallen. Laut aktueller Berichte werden trotz dieser Einschränkungen hochkarätige Gäste erwartet – darunter Katy Perry (40) und ihr Mann Orlando Bloom (48).

Das Brautpaar hat sich dafür entschieden, seine Feierlichkeiten auf mehrere luxuriöse Locations in der italienischen Lagunenstadt zu verteilen. Unter anderem wurden alle Zimmer des berühmten Hotels Cipriani blockiert, bekannt für seine mondäne Ausstattung und den größten Pool Venedigs. Auch das exklusive Aman Canal Grande Hotel, das bereits George Clooney (64) für seine Hochzeit buchte, gehört zu den angemieteten Veranstaltungsorten. Während die Gäste in hochkarätigen Unterkünften logieren, wird das Paar voraussichtlich auf der privaten Yacht "Koru" residieren. Allein für den Betrieb dieser 440-Millionen-Euro-Yacht soll Jeff jährlich rund 30 Millionen Euro ausgeben – eine Tatsache, die das für die Feierlichkeiten anberaumte Budget beinahe wie Peanuts wirken lässt.

Ihre Entscheidung, die Hochzeit bescheiden zu gestalten, könnte als Reaktion auf Kritik am prunkvollen Lebensstil des Paares gedeutet werden. So sorgte zuletzt die rein weiblich besetzte Raumfahrt, der Lauren unter anderem an der Seite von Katy Perry beiwohnte, für Schlagzeilen und wurde vielerorts als unnötiges Prestigeprojekt deklariert. Trotz des zurückhaltenden Ansatzes soll die Trauung aber ein glanzvolles Event werden, das Touristen und Einwohner der Stadt nach wie vor beschäftigt. Für die Stadtverwaltung bedeutet die Hochzeit zudem Planungsaufwand, nicht zuletzt, um mögliche Proteste gegen Übertourismus in der historischen Stadt einzudämmen.

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez im August 2022

Blue Origin/Mega Die Crew der All-Expedition von Blue Origin, darunter Katy Perry, Lauren Sánchez und Gayle King

