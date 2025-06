Nach Facelift: Das sind Kris Jenners weitere Beauty-Pläne

Kris Jenner (69) scheint ihre Begeisterung für Schönheitsoperationen weiter auszuleben. Nach einem beeindruckenden Facelift, das sie optisch um Jahrzehnte verjüngt hat, denkt die Matriarchin der Kardashian-Familie offenbar über weitere Eingriffe nach. Insider berichten, dass sie unter anderem Hautstraffungen, eine kleine Fettabsaugung und Optimierungen im Brustbereich in Betracht zieht. Ein enger Vertrauter verriet dem Magazin OK!, dass Kris davon überzeugt sei, so auszusehen, wie sie sich innerlich fühle: jung und energiegeladen. Ihr behandelnder Arzt, den sie als "magischen Chirurgen" bezeichnet, habe offenbar ihr vollstes Vertrauen.

Dass Kris keine Scheu vor chirurgischen Eingriffen hat, unterstreicht ihre Offenheit in den sozialen Medien. Ihr seidiges Auftreten bei ihrer Reise nach Paris war ein Statement: Selbstbewusstsein in jeder Lebenslage. Auf TikTok präsentierte sie ihren neuen Look, begleitet von einem Lippenstift in klassischem Rot und einem funkelnden Perlen-Ensemble. Fans waren begeistert und kommentierten teilweise humorvoll, dass Kris jünger aussehe als ihre Enkel. Der Experte John Diaz schätzte, dass zu ihren jüngsten Eingriffen ein Facelift kombiniert mit einer Augenbrauen- und Lidstraffung sowie Skin Resurfacing gehören könnten.

Kris Jenner hat im Laufe der Jahre offen über ihre Beziehung zu plastischer Chirurgie gesprochen und selbst private Momente, wie den Besuch beim Schönheitschirurgen, medienwirksam teilen lassen. Ihre erste große Veränderung ließ sie bereits 2011 von Dr. Garth Fisher in Beverly Hills durchführen und diese sogar für die Öffentlichkeit dokumentieren. Damals erklärte sie, den Tabu-Charakter solcher Eingriffe beseitigen zu wollen. Ihre Kinder, darunter Kim Kardashian (44) und Kylie Jenner (27), gelten ebenfalls als Vorreiter in Sachen Beauty-Eingriffe und setzen auf Perfektion. Kris scheint mit ihrer positiven Einstellung zur Veränderung nicht nur bei ihren Kindern voranzugehen, sondern sich auch einen Platz als Symbol für alterslose Schönheit in der Öffentlichkeit zu sichern.

Getty Images Kim Kardashian und ihre Mutter Kris Jenner verlassen das Pariser Gericht im Mai 2025

Instagram / krisjenner Kris Jenner im November 2024

