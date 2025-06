Carmen Geiss zeigt ihre Schnittwunde nach dem Raubüberfall

Carmen Geiss (60) hat ihre Fans und Follower auf Instagram über ein schockierendes Ereignis aus ihrem Leben informiert: Die Reality-TV-Darstellerin und ihre Familie wurden in ihrem Anwesen in Saint-Tropez Opfer eines Raubüberfalls. Carmen teilte ein emotionales Video, das zeigt, wie eine Schnittwunde an ihrem Hals ärztlich versorgt wird. Begleitet wurden die Aufnahmen von nachdenklichen und bewegenden Worten, in denen sie ihrer Dankbarkeit und ihrem überwältigten Herzen Ausdruck verlieh. "Ich bin dankbar, dass wir noch hier sind", schrieb die Unternehmerin unter anderem.

In ihrem Social-Media-Post schilderte die 60-Jährige die Situation als zutiefst erschütternd. Sie nannte den Vorfall einen "Schock" und ein "Erdbeben", das ihr Innerstes erschüttert habe. Es fiel ihr sichtlich schwer, Worte zu finden – doch sie bedankte sich bei ihren Fans, Freunden und ihrer Familie für die liebevollen Nachrichten und die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. Gleichzeitig bat sie um Geduld, da die Verarbeitung solcher Traumata Zeit benötige. "Auch wenn ich oft stark wirke, so etwas geht nicht spurlos an einem vorbei", gestand Carmen offen.

Die Geissens verbringen regelmäßig Zeit in ihrem luxuriösen Anwesen an der französischen Riviera, das immer wieder im Mittelpunkt ihrer TV-Doku stand. Die besorgniserregenden Nachrichten über den Raubüberfall machte Robert in seinem Instagram-Video öffentlich. Mehrere bewaffnete Männer verschafften sich Zugang zu ihrem Haus und überwältigten das Ehepaar auf brutale Weise. "Heute ist leider der Albtraum wahr geworden. Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez brutal überfallen worden, von vier Personen, mit Pistolen und komplett ausgeraubt worden. Wir mussten die Tresore aufmachen. Saint-Tropez ist leider Gottes nicht sicher", schilderte er.

Instagram / carmengeiss Schnittwunde von Carmen Geiss

Instagram / carmengeiss Robert und Carmen Geiss mit ihrer Tochter Davina