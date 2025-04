Das machte Alexandra Neldel nach "Verliebt in Berlin"

Alexandra Neldel (49), einst der Star von "Verliebt in Berlin", hält sich mittlerweile aus der Öffentlichkeit weitgehend zurück. In der beliebten Serie von 2005 spielte sie Lisa Plenske: eine schüchterne Frau, die in der Großstadt die Liebe sucht – eine Rolle, die ihr Millionen Fans bescherte. Danach feierte die Schauspielerin mit Filmen wie "Die Wanderhure" und der Serie "Einfach Rosa" weitere Erfolge. Doch nach 2016 wurde es ruhiger um sie, wie Bunte berichtet. Zuletzt war Alexandra 2023 an der Seite von Moritz Bleibtreu (53) im Kinofilm "Caveman" zu sehen. Ebenfalls mit Moritz spielte sie in der 2024 erschienenen Serie "Viktor bringt's" als dessen Ex-Frau.

Ihr Weg in die Schauspielerei begann ungewöhnlich. 1976 in Berlin geboren und zunächst als Zahnarzthelferin tätig, wurde Alexandra 1996 bei einem Poloturnier entdeckt und von einer Casting-Agentur unter Vertrag genommen. Zunächst spielte sie mehrere Jahre bei GZSZ mit. Später folgte ihr Durchbruch mit "Verliebt in Berlin", das nicht nur sie, sondern auch das deutsche Fernsehen prägte. Mit einem Marktanteil von 22,8 Prozent und Millionen begeisterter Zuschauer pro Folge platzierte sich die Serie als Quotenhit. Trotz beeindruckender Erfolge spricht Alexandra offen darüber, dass mit zunehmendem Alter die Rollenangebote weniger werden. Dennoch bleibt sie optimistisch und betonte zuletzt 2024 in einem Interview, dass sie weiterhin offen für neue Projekte sei.

Abseits der Schauspielerei engagiert sich die Berlinerin seit mehr als einem Jahrzehnt für die Hilfsorganisation "Habitat for Humanity", welche hilft, Häuser in Krisengebieten, beispielsweise in Kambodscha, Nepal und Südafrika, zu bauen. Ihr Privatleben hält Alexandra streng privat und in den sozialen Medien zeigt sie sich kaum. Doch obwohl sich Alexandra aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat, bleibt sie für viele ihrer Fans eine unvergessliche Größe im deutschen Fernsehen.

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Alexandra Neldel als Lisa Plenske in "Verliebt in Berlin"

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Neldel beim Deutschen Filmpreis

Anzeige Anzeige