Während in Filmen und Fernsehserien die Zeit für immer stillsteht, vergeht sie in Wirklichkeit wie im Flug. Kaum zu glauben, dass die letzte Folge von Deutschlands beliebtester Telenovela, Verliebt in Berlin, vor mehr als zehn Jahren über die TV-Bildschirme flimmerte! Grund genug für Promiflash, herauszufinden, was die Schauspieler und Schauspielerinnen von Lisa Plenske, David Seidel oder Bruno Lehmann heute so machen.

Alexandra Neldel ist Lisa Plenske

Hauptfigur der ersten Staffel ist das hässliche Entlein Lisa, das sich nicht nur zum schönen Schwan, sondern auch zur Geschäftsführerin der Modefirma Kerima Moda mausert. Diese Rolle übernahm GZSZ-Star Alexandra Neldel (42) in Fett-Suit, Perücke und mit Zahnspange. Danach setzte sie noch einen drauf: 2008 wurde sie mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet, für ihren Auftritt in der Krimiserie "Unschuldig". Sie machte sich als "Die Wanderhure" einen Namen im TV und war auch in Kinoproduktionen wie "Unter Frauen" und "Lommbock" zu sehen. Außerdem arbeitet sie auch als Synchronsprecherin und engagiert sich für den guten Zweck. Ihr Privatleben hält sie aus den Medien heraus.

Mathis Künzler ist David Seidel

Der Geschäftsführer von Kerima Moda ist genauso arrogant wie attraktiv – kein Wunder, dass sich Lisa in ihn verliebt. Fast zu spät erkennt er, dass auch sein Herz für die kluge Kollegin schlägt. Am Ende der ersten Staffel heiratet er Lisa und segelt mit ihr nach Tahiti. Der Schweizer Schauspieler Mathis Künzler hauchte dem Geschäftsmann Leben ein. Der 40-Jährige spielte in Filmen wie "Räuberinnen" und "Svens Vermächtnis", konzentrierte sich aber auch nach seinem ViB-Aus auf die Bretter, die die Welt bedeuten. In den Serien "R.I.S. – Die Sprache der Toten" und "Geld.Macht.Liebe" war er ebenfalls zu sehen. Gemeinsam mit Schauspielerin Sonja Riesen zieht er zwei Söhne groß, Flurin und Till.

Tim Sander ist Bruno Lehmann

In Staffel zwei taucht plötzlich Lisas Halbbruder Bruno in Berlin auf. Nach deutlichen Startschwierigkeiten verliebt er sich letztendlich in Hannah und steckt ihr einen Ring an den Finger. Gespielt wurde der liebenswerte Hochstapler von GZSZ-Darsteller Tim Sander. Nach "Verliebt in Berlin" übernahm er Rollen in den Filmen "Der Nanny" oder "Macho Man", spielte in TV-Serien und -filmen und widmete sich vor allem dem Synchronsprechen. Außerdem tritt er unter dem Künstlernamen T der Bär als Hip-Hopper auf. Letztes Jahr kam sein erstes Kind zur Welt, eine kleine Tochter.

Manuel Cortez ist Rokko Kowalski

Im Gegensatz zu David erkennt PR-Manager Rokko schnell, welcher Schatz in Lisa Plenkse schlummert. Er will sie heiraten und schafft es beinahe. In letzter Minute entscheidet sich die ViB-Heldin dann doch für ihre große Liebe David und lässt Rokko am Altar zurück. Schon vor dem Telenovela-Durchbruch konnte Manuel Cortez (39) als Schauspieler in Filmen wie "Fickende Fische" oder "Die Nacht der lebenden Loser" überzeugen. Nach dem TV-Aus wurde er VIVA-Moderator, arbeitete als Fotograf für die Sendung "Die Model WG" und ergatterte die Hauptrolle in der beliebten Telenovela Anna und die Liebe. Als künstlerischer Leiter war er außerdem bei der Show "X-Factor" tätig, gewann die sechste Staffel Let's Dance und kümmerte sich mit Partnerin Miyabi Kawai (44) zwei Jahre lang um modische Belange in der Doku-Soap "Schrankalarm". Gemeinsam brachten sie kürzlich den Ratgeber "Finde deinen Style" heraus.

Laura Osswald ist Hannah Refrath

Nachdem Lisa und David gen Tahiti schippern, dreht sich die zweite Staffel der Telenovela um das Liebesleben von Schneiderin Hannah, gespielt von Laura Osswald (36). Die Darstellerin arbeitet nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Model. Nach ViB ergriff sie die Chance, zwei Jahre lang einen "Bösewicht" zu spielen – in Doctor's Diary gab sie die Rolle der gemeinen Schwester Gabi. Sie ist seit vier Jahren verheiratet und seit 2016 Mutter der kleinen Karline Ruby. Die Familie lebt zur Zeit im US-amerikanischen Washington.

Andreas Rentz / Getty Images Alexandra Neldel, Schauspielerin

Sean Gallup / Getty Images Mathis Künzler, Schauspieler

Clemens Bilan/Getty Images Miyabi Kawai und Manuel Cortez bei einer Veranstaltung in Berlin

Patrick Hoffmann / WENN.com Laura Osswald bei den First Step Awards 2015

Facebook / Tim Sander Tim Sander, Schauspieler

Andreas Rentz / Getty Images Tim Sander und Laura Osswald



