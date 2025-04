Deshalb war Oliver Pocher noch nie bei "LOL"-Staffel dabei

Seit der ersten Staffel 2021 ist die Comedyshow LOL: Last One Laughing auf Amazon Prime Video ein Publikumserfolg. Moderiert wird das Format, bei dem Prominente in einer Art Wettstreit Lachen vermeiden müssen, von Michael "Bully" Herbig (56). Zahlreiche deutsche Comedy-Größen wie Anke Engelke (59), Bastian Pastewka (52) oder Max Giermann (49) hatten bereits ihre Auftritte in der beliebten Sendung. Einer jedoch fehlt: Oliver Pocher (47). In einem Interview mit TV Digital erklärt Bully, warum der Comedian bisher nicht in der Show zu sehen war – und auch nicht eingeladen werden wird. "Oliver Pocher in Ehren, aber es gibt sicherlich auch andere, die gefragt werden können", stellt der Gastgeber kurz und knapp klar.

Der Grund für die Absage liege laut Bully in Ollis Art des Humors. Ihm sei es besonders wichtig, dass die Teilnehmer "eine sehr empathische, liebenswürdige und unellenbogenartige Chemie" miteinander haben würden. Diese Atmosphäre mache die Show so erfolgreich und sorge dafür, dass die Zuschauer "das Gefühl bekommen, hier treffen sich zehn Leute, die sich alle sympathisch finden und zusammen eine gute Zeit verbringen wollen". Das passe, so Bully, nicht zu der oft konfrontativen Art des Comedians.

Olli selbst hätte allerdings schon Interesse an dem Format gehabt. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram fragte ihn ein Fan, ob er gerne bei der Sendung mitmischen würde – doch der Comedian ließ selbst durchblitzen, dass er nicht erwünscht sei: "Klar, aber Amazon hat andere Vorstellungen bei der Besetzung." In der kommenden Staffel können sich die Zuschauer stattdessen auf Namen wie Florian David Fitz (50), Hazel Brugger (31), Jürgen Vogel (56) und Giovanni Zarrella (47) freuen.

Getty Images Michael "Bully" Herbig, Comedian

Instagram / primevideode Der Cast von "Last One Laughing" Staffel 6

