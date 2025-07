Nach Kontroversen: Olli Pocher verteidigt Thomas Gottschalk

Oliver Pocher (47) hat in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" Thomas Gottschalk (75) gegen die zunehmende Kritik verteidigt, die die Show-Legende in letzter Zeit einstecken musste. In einem bei Instagram geteilten Ausschnitt der Folge nimmt der Comedian kein Blatt vor den Mund. "Man darf einfach alles sagen", erklärte Oliver und betonte, dass Thomas dank seiner jahrzehntelangen Karriere im Fernsehen einen Sonderstatus verdient habe. Besonders sauer stößt ihm die Kritik von jüngeren Leuten auf, die Gottschalks Vergangenheit und Aussagen kritisieren. "Die sollen sich alle mal f*cken und die Fresse halten!", so der Komiker in seinem typischen, scharfzüngigen Stil.

Der Auslöser für Pochers emotionale Verteidigungsrede waren die Kontroversen um Gottschalks Buch "Ungefiltert" und vorangegangene Diskussionen über angebliches Fehlverhalten während seiner Moderationen von Wetten, dass..?. Oliver betonte, wie prägend Gottschalk für eine ganze Generation gewesen sei. "Das war das Highlight, wenn 'Wetten, dass ..?' gelaufen ist", schwärmte er. Ohne Scheu kritisierte Oliver, dass heutige Kritiker Gottschalks Lebenswerk auf einzelne Ereignisse oder Aussagen reduzieren würden, und sagte, diese Kritik sei "verdientermaßen völlig unangebracht".

Thomas, der während des Live-Podcasts vor allem lächelte und sichtlich gerührt war, hat seit den 1970er Jahren einen unverwechselbaren Platz in der Fernsehlandschaft. Ob als Moderator von Kultsendungen, Musiker oder Schauspieler, seine Vielseitigkeit und sein Charme – gepaart mit einem Hang zu provokanten Sprüchen – machten ihn zu einer Ikone. Allerdings bringen diese Eigenschaften in einer sich wandelnden Gesellschaft auch Herausforderungen mit sich. Der Moderator selbst sieht sich jedoch gelassen; Kritik scheint ihn wenig aus der Ruhe zu bringen, und mit Ollis loyaler Unterstützung konnte er im Podcast einmal mehr auf seine ganz eigene Art punkten.

Thomas Burg Oliver Pocher und Thomas Gottschalk, TV-Gesichter

https://www.tiktok.com/@oliverpocher/video/7504988206161513750?lang=de-DE Oliver Pocher im Mai 2025

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2022