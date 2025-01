Diese Stars sollen in der neuen Staffel von "LOL" dabei sein

Im Frühjahr 2025 startet die sechste Staffel von LOL: Last One Laughing auf Amazon Prime Video. Auch dieses Mal hat Bully Herbig (56) dafür einige Promis eingeladen, die in der Comedyshow mitmischen. Wie Bild erfahren haben will, sind unter anderem Schauspielgrößen wie Florian David Fitz (50) und Jürgen Vogel (56) mit von der Partie. Aber auch Komiker wie Ralf Schmitz (50), Till Reiners, Hazel Brugger (31) und Helene Bockhorst sind wohl dabei. Komplettiert wird die Sendung angeblich von Influencer Riccardo Simonetti (31), "Late Night Alter"-Bekanntheit Ariane Alter, "Heute Show"-Moderator Lutz van der Horst (49) sowie Musiker Giovanni Zarrella (46).

Eingefleischten "LOL"-Fans wird vor allem eines direkt auffallen: Nur Hazel und Ralf waren in den vergangenen Staffeln schon einmal Gäste – die restlichen acht Promis sind komplette Frischlinge. Ob das ein Vorteil für die beiden ist, wird sich noch herausstellen. Dass Comedy-Neulinge nicht zu unterschätzen sind, zeigten bereits die Sieger des Halloween-Specials: In diesem schnappten sich nämlich keine Geringeren als die Tokio Hotel-Zwillinge Tom (35) und Bill Kaulitz (35) die Krone.

Bei "LOL: Last One Laughing" siegt derjenige, der bis zum Schluss nicht lacht. Einem berühmten Comedian, der schon mehrfach für das Format angefragt wurde, passt das eher nicht in den Kram. "Ich würde mich nicht in die Situation verfrachten lassen, mich dafür einsperren zu lassen. Das ist ausgeschlossen, das halte ich nicht aus", behauptete Comedy-Urgestein Hape Kerkeling (60) in einem Hörzu-Interview. Er sei zwar großer Fan der Show, selbst mitmachen wolle er aber nicht – denn dafür lache er viel zu gerne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian David Fitz, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Hape Kerkeling, Comedian

Anzeige Anzeige

Anzeige