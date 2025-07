Keine Eitelkeit: Darum griff Olli Pocher zur Abnehmspritze

Oliver Pocher (47) hat offen über die Gründe gesprochen, warum er sich für eine Abnehmspritze entschieden hat. Im Podcast "Bunte VIP Gloss" verriet der Comedian, dass nicht etwa Unzufriedenheit mit seinem äußeren Erscheinungsbild den Ausschlag gab. Stattdessen waren gesundheitliche Bedenken und Einflüsse aus dem Familienkreis die Auslöser. Der unerwartete Tod seines Onkels und gesundheitliche Probleme seines Vaters hätten ihn zum Nachdenken gebracht. Nach einem Gespräch mit seinem Hausarzt startete Olli Anfang des Jahres mit dem medizinischen Abnehmprogramm, bei dem er innerhalb weniger Monate rund 14 Kilo verlor.

Den Erfolg seiner Entscheidung beschreibt der Comedian als bemerkenswert. Pro Woche purzelte ungefähr ein Kilo. Besonders betont er den Komfort, den die Methode mit sich bringt. "Keinen Hunger zu haben, ist der absolute Gamechanger", erklärte er im Gespräch. Als vielreisender Entertainer bedeute das für ihn eine erhebliche Entlastung im stressigen Alltag. Nebenwirkungen habe er bislang keine verspürt, möchte das Präparat allerdings nicht langfristig nutzen. "Ich bin jetzt genau bei einem Gewicht, wo ich sage: Jetzt ist alles in Ordnung!", erklärte er.

Olli war schon immer bekannt für seine Gelassenheit in Bezug auf seinen Körper. Sogar mit Bauchansatz scheute er sich nicht, sich öffentlich zu präsentieren, wie etwa bei Let's Dance, wo er einst bauchfrei auftrat. Der Comedian, der auch Vater von fünf Kindern ist, legte in der Vergangenheit nie seinen Fokus auf eine durchtrainierte Figur. Doch die jüngsten Verluste in der Familie und die Verantwortung gegenüber seinen Kindern scheinen ihm einen neuen Blick auf seine gesundheitliche Zukunft gegeben zu haben.

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024

Getty Images Oliver Pocher bei "Let's Dance"

