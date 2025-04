Gewaltvorwürfe: Nicolas Cages Sohn entgeht Gefängnisstrafe

Weston Cage (34), Sohn von Nicolas Cage (61), konnte im Gerichtsprozess um die schweren Vorwürfe gegen ihn eine Gefängnisstrafe abwenden. Der Musiker, dem vorgeworfen wird, im April 2024 seine Mutter Christina Fulton (57) vor seinem Apartment brutal angegriffen zu haben, wurde stattdessen zu einem zweijährigen Programm zur Förderung der mentalen Gesundheit verurteilt. Die Entscheidung wurde am Mittwoch von einem Gericht in Los Angeles getroffen. Laut Aussagen von Westons Anwalt, die der Daily Mail vorliegen, hatte der 34-Jährige zum Tatzeitpunkt an einer psychischen Erkrankung gelitten und sich in einer instabilen Phase befunden. Christina, die in der Verhandlung auch sprach, erklärte: "Nichts bereitete mich auf diese Nacht vor, in der mein Sohn fast mein Leben nahm." Darüber hinaus berichtete sie von ihren schweren Verletzungen.

Die Vorwürfe gegen Weston umfassen Details eines gewalttätigen Ausbruchs, bei dem er seine Mutter zu Boden stieß und sie am Hals würgte. Auch sein bester Freund soll bei dem Vorfall körperlich angegriffen worden sein, als er Christina zu Hilfe kommen wollte. Während seine Mutter in der Verhandlung Emotionen zeigte, blieb Weston ruhig und reagierte nicht auf die Vorwürfe. Seit dem Vorfall im Jahr 2024 sei der Musiker in intensiver psychiatrischer Behandlung gewesen und habe große Fortschritte gemacht, wie sein Anwalt laut der Daily Mail darlegte. Zudem sei er seit seiner Verhaftung nüchtern geblieben und plane derzeit die Hochzeit mit seiner Verlobten Jenifer Alexa Canter. Sollte Weston sich an die Bedingungen des Urteils halten, könnte der Fall bis 2027 abgeschlossen und die Vorwürfe fallengelassen werden.

Weston ist eines von fünf Kindern des Hollywood-Stars Nicolas. Sein Leben stand seit jeher im öffentlichen Interesse und war häufig von Skandalen überschattet. Der Musiker war bereits dreimal verheiratet und hat fünf Kinder aus diesen Beziehungen. Neben Westons Karriere und seinem Privatleben standen sein öffentlicher Umgang mit psychischen Herausforderungen sowie sein zuvor bekannter Substanzmissbrauch wiederholt im Fokus. Auch Christina sorgte zuletzt für Schlagzeilen, als sie Nicolas im Februar auf Schadensersatz verklagte – ein Fall, der inzwischen eingestellt wurde. Weston hat sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Seine Mutter betonte trotz allem wiederholt, dass sie nur das Beste für ihren Sohn wolle und hoffe, dass er weiterhin die notwendige Hilfe erhalte.

ActionPress Weston Cage und seine Mutter Christina Fulton

Getty Images Weston und Nicolas Cage, April 2022

