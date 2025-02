Nicolas Cage wehrt sich gegen Vorwürfe seiner Ex-Freundin

Christina Fulton (57) hat ihren Ex-Partner, den Schauspieler Nicolas Cage (61), verklagt. Grund dafür ist ihr gemeinsamer Sohn Weston Cage (34), der seine Mutter im April 2024 schwer attackiert haben soll. Laut Christina trage Nicolas eine Mitverantwortung für das Verhalten des 34-Jährigen, da er ihn mehrfach gegen Kaution aus dem Gefängnis geholt und seine psychischen Probleme ignoriert haben soll. Der Anwalt des Oscar-Preisträgers hat dazu in einem Schreiben, das People vorliegt, nun Stellung bezogen: "Weston ist ein 34 Jahre alter Mann. Herr Cage kontrolliert Westons Verhalten in keiner Weise und ist nicht verantwortlich für Westons angeblichen Angriff auf seine Mutter."

"Die Anschuldigungen von Christina Fulton gegen Nicolas Cage sind absurd und leichtsinnig", heißt es weiter in dem Statement. Christina sieht das jedoch ganz anders. In ihrer Klage, die dem US-amerikanischen Magazin ebenfalls vorliegt, erhebt sie schwere Anschuldigungen gegen ihren Ex-Partner, mit dem sie von 1988 bis 1991 zusammen war. "Weston leidet seit langem an geistigen und psychischen Störungen und hat in der Vergangenheit zahlreiche Menschen angegriffen und geschädigt", erklärt die 57-Jährige in der Klage. Nicolas war sich Westons Vorgeschichte bewusst, aber hat es versäumt, "Maßnahmen zu ergreifen, um Weston daran zu hindern, Gewalttaten zu begehen und andere zu verletzen", prangert Christina an.

Doch was ist eigentlich genau vorgefallen? Laut Aussage der Schauspielerin hat ihr Sohn sie im April 2024 attackiert. Sie sei von besorgten Freunden ihres Sohnes zu seinem Haus geschickt worden. Dort fand sie den 34-Jährigen angeblich inmitten eines manischen Wutanfalls vor. Binnen weniger Minuten sei die Situation eskaliert, und sie habe schwere Verletzungen erlitten. Christina wirft Weston vor, sie brutal attackiert und lebensgefährlich verletzt zu haben.

Getty Images Nicolas Cage und Weston Cage im September 2019

Getty Images Weston Cage im Juni 2024