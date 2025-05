Nicolas Cage über eine lebensgefährliche Erfahrung am Set

Nicolas Cage (61) hat bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Film "The Surfer" einen echten Schrecken erlebt: Beim Surftraining für seine Rolle geriet der Schauspieler am berühmten kalifornischen Sunset Beach in eine brenzlige Situation. Eine tückische Strömung zog ihn unter Wasser, und seine Surflehrer sahen nur noch die Spitze seines Brettes aus dem Wasser herausragen. "Ich bin an der Leash hochgeklettert, während ich mich überschlug – ich hätte sterben können", schilderte der Schauspieler gegenüber Entertainment Weekly. In dem Thriller spielt der Oscar-Preisträger einen Geschäftsmann, der in Australien sein einstiges Strandhaus zurückkaufen will. Die heftigen Wellen stellten ihn dabei immer wieder vor Herausforderungen – inklusive zahlreicher Stürze, wie Paparazzi festhielten. "Die haben kein einziges Foto von mir, auf dem ich tatsächlich auf dem Board stehe", witzelte er über seine missglückten Versuche.

Im Thriller "The Surfer" kehrt die Figur von Nicolas Cage an die australische Küste seiner Kindheit zurück, um gemeinsam mit seinem Sohn die Wellen zu erobern. Doch sein Traum platzt, als er auf eine Clique einheimischer Surfer trifft, deren striktes Motto lautet: "Wer hier nicht wohnt, surft hier nicht." Was als wiederentdeckte Leidenschaft beginnt, entwickelt sich rasch zu einem brenzligen Konflikt, der seine Filmfigur bis an ihre Grenzen treibt. Obwohl der Oscar-Preisträger das Projekt mit großer Begeisterung verteidigt und betont, er würde "nicht eine Szene" ändern, hätte er sich insgeheim gewünscht, seinen spektakulären Ritt auf den Wellen auch wirklich filmreif einfangen zu können. Ursprünglich planten er und der Regisseur, das Finale in Anlehnung an den Surferklassiker "Big Wednesday" mit einer eleganten Surfszene zu inszenieren – doch dieser Traum blieb leider unerfüllt.

Privat zeigt sich Nicolas seit dem Vorfall deutlich nachdenklicher: "Jetzt habe ich ein kleines Kind – ich weiß nicht, ob ich das noch einmal so machen würde", gestand er mit Blick auf seine zweijährige Tochter August Francesca, die er gemeinsam mit Ehefrau Riko Shibata (30) großzieht. Trotzdem bleibt das Surfen für den Oscar-Gewinner eine besondere Freude: Sein Traum sei es, "in Rente zu gehen, zu surfen, Rotwein zu trinken und Spaghetti zu essen", scherzte er gegenüber People. Die vergangenen Jahre waren für Nicolas ohnehin von Umbrüchen geprägt – so denkt er ernsthaft über einen Rückzug aus Hollywood nach und möchte sich für die letzten Projekte seiner beeindruckenden Karriere besonders viel Zeit bei der Auswahl nehmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicolas Cage im April 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Riko Shibata und Nicolas Cage bei der Vanity Fair Oscar Party, März 2024

Anzeige Anzeige