Nicolas Cage ehrt Val Kilmer (†) mit rührenden Worten

"Leaving Las Vegas"-Star Nicolas Cage (61) nimmt mit bewegenden Worten Abschied von seinem Kollegen Val Kilmer, der im Alter von 65 Jahren verstorben ist. Der Hollywoodstar, der mit Val im Film "Bad Lieutenant" zusammenarbeitete, bezeichnet ihn als "genialen Schauspieler". In einem Statement, das Deadline vorliegt, ehrt er seinen Kollegen mit den Worten: "Ich habe es genossen, mit ihm bei 'Bad Lieutenant' zu arbeiten, und ich habe sein Engagement und seinen Sinn für Humor bewundert." Besonders begeistert zeigt sich Nicolas von Vals Darstellung des Rockstars Jim Morrison (✝27) in "The Doors", Oliver Stones Biopic über den 60er-Jahre-Rocker: "Er hätte den Oscar für 'The Doors' gewinnen müssen."

Vals Familie bestätigte der New York Times, dass er am Dienstag nach einem langen Kampf gegen Krebs und einer Lungenentzündung gestorben ist. Der renommierte Filmemacher Michael Mann (82), der mit Val am Kultstreifen "Heat" gearbeitet hat, äußerte sich ebenfalls mit rührenden Worten zu der tragischen Nachricht: "Ich habe immer gestaunt über die Bandbreite und den kraftvollen Ausdruck, den Val seinen Figuren verlieh." In der Filmwelt war Val vor allem für seine ikonischen Rollen bekannt. Seine Karriere begann mit seinem Durchbruch als Tom "Iceman" Kazansky an der Seite von Hauptdarsteller Tom Cruise (62) in "Top Gun". Weitere Meilensteine waren unter anderem seine Rollen in "Willow", "Tombstone" und "Heat". Auch wenn seine Darstellung als Batman in "Batman Forever" gemischte Kritiken erhielt, bewies der Verstorbene stets Wandlungsfähigkeit und Hingabe.

Auch abseits der Leinwand war Val ein facettenreicher Mann. Trotz seiner Erkrankungen, die ihm auch das Sprechen erschwerten, bewahrte er bis zuletzt seine Lebensfreude und Leidenschaft für die Schauspielerei. Der zweifache Vater kehrte 2022 mit einer bewegenden Performance in "Top Gun: Maverick" ein letztes Mal als "Iceman" auf die Leinwand zurück, was von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert wurde. Nicolas bleibt die leidenschaftliche Art seines Kollegen in Erinnerung: "Ich mochte Val immer." Sein Tod hinterlässt nicht nur in Hollywood eine Lücke, sondern auch bei all denen, die seine Arbeit liebten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Val Kilmer und Tom Cruise in "Top Gun"

Anzeige Anzeige