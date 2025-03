Klage wegen Körperverletzung gegen Nicolas Cage abgewiesen

Nicolas Cage (61) kann aufatmen: Die Anschuldigungen gegen ihn seitens seiner Ex-Partnerin Christina Fulton (57) wurden am 10. März offiziell abgewiesen. Die Schauspielerin hatte den "Ghost Rider"-Star zuvor wegen angeblicher Mitverantwortung im Zusammenhang mit einem gewaltsamen Vorfall mit ihrem gemeinsamen Sohn Weston Cage verklagt. Der 34-Jährige soll seine Mutter im April 2024 attackiert haben, während sie versucht habe, ihm in einer psychischen Krise zu helfen. Laut den Berichten von Us Weekly erklärte nun ein Gericht in Los Angeles, dass die Vorwürfe gegen den Schauspieler mit Vorbehalt abgewiesen wurden, was bedeutet, dass Christina diese nicht erneut vorbringen darf. Der Schauspieler hatte die Anschuldigungen von Anfang an vehement als "absurd" bezeichnet.

Christina hatte dem Oscar-Preisträger vorgeworfen, Westons angeblich destruktiven Lebensstil zu begünstigen, indem er ihn wiederholt aus problematischen Situationen herausgeholt habe. Zudem erklärte Fulton, Nicolas habe es versäumt, sicherzustellen, dass Weston aufgrund seiner dokumentierten psychischen Probleme die dringend benötigte Behandlung erhalte. Weston hingegen wies die Vorwürfe seiner Mutter zurück und bezeichnete sie als unbegründet. Auch Nicolas ließ die Vorwürfe über seinen Anwalt zurückweisen. "Weston Coppola ist ein 34-jähriger Mann. Mr. Cage kontrolliert Westons Verhalten in keiner Weise und ist nicht verantwortlich für Westons angeblichen Angriff auf seine Mutter", äußerte sich der Jurist laut dem Magazin.

Nicolas und Christina waren zwischen 1988 und 1991 ein Paar, und Weston ist ihr einziges gemeinsames Kind. Bekannt wurde dieser vor allem durch seine Suchtprobleme und psychische Erkrankungen, die wiederholt für negative Schlagzeilen sorgten. In einem kürzlichen Interview mit TMZ betonte Christina, dass sie "untröstlich" sei, ihren eigenen Sohn zu verklagen, sie aber keine andere Möglichkeit sehe. Die 57-Jährige fühlt sich von Behörden und Familie gleichermaßen alleingelassen: "Ich habe das alles alleine durchstehen müssen… Und ich halte viele Menschen für verantwortlich, besonders die Polizeibehörde in Los Angeles."

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Fulton, Ex von Nicolas Cage

Anzeige Anzeige

Getty Images Weston und Nicolas Cage im April 2022

Anzeige Anzeige