Klage gegen Ex Nicolas Cage: Christina bricht ihr Schweigen

Christina Fulton (57), die Ex-Partnerin von Nicolas Cage (61), hat eine Klage gegen den Schauspieler und ihren gemeinsamen Sohn Weston Cage (34) eingereicht. Sie wirft ihrem Sohn unter anderem vor, gewalttätig zu sein und sie geschlagen zu haben – und ihr Ex trage daran eine Mitschuld. In einem Gespräch mit TMZ erklärte die ehemalige Schauspielerin: "Mein Herz als Mutter war schon lange gebrochen. Ich bin alleingelassen worden, wenn nicht sogar blockiert. Und ich mache viele Leute dafür verantwortlich, vor allem das LAPD, das mich blutend am Boden liegen ließ." Christina behauptet, Nicolas habe zu wenig unternommen, um ihrem Sohn zu helfen. Sie gehe nun rechtlich gegen den Filmstar vor, da er Westons Vater sei und "viel mehr hätte tun können".

In den Gerichtsunterlagen, die dem Portal vorliegen, wird Westons "lange Geschichte psychischer und psychologischer Probleme sowie gewalttätigen Verhaltens" angeführt. Christina wirft ihrem Ex Nicolas darin vor, von diesen Problemen gewusst und trotzdem kaum reagiert zu haben. Sie beschuldigt ihn, Weston regelmäßig aus schwierigen Situationen herausgeholfen, seine Miete bezahlt und sogar Alkohol mit ihm getrunken zu haben, obwohl Weston mit Suchtproblemen zu kämpfen habe. Mit ihrer Klage wolle Christina nicht nur Gerechtigkeit für den Angriff erreichen, sondern auch Aufmerksamkeit für die "anhaltende Krise der psychischen Gesundheit" schaffen, wie sie betonte.

Nicolas bestreitet die Vorwürfe seiner Verflossenen vehement. Sein Anwalt bezog gegenüber People Stellung: "Weston ist ein 34 Jahre alter Mann. Herr Cage kontrolliert Westons Verhalten in keiner Weise und ist nicht verantwortlich für Westons angeblichen Angriff auf seine Mutter. Die Anschuldigungen von Christina Fulton gegen Nicolas Cage sind absurd und leichtsinnig." Christina und der "Ghost Rider"-Star waren von 1988 bis 1991 ein Paar und haben sich das Sorgerecht für ihren Sohn geteilt.

Getty Images Weston Cage und sein Vater Nicolas Cage

Getty Images Nicolas Cage und Weston Cage im September 2019

