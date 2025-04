Owen Cooper wurde für Filmfrisur in der Schule gehänselt

Owen Cooper, bekannt aus der erfolgreichen Netflix-Serie "Adolescence", hat in einem Interview offenbart, dass er in der Schule gehänselt wurde, nachdem er sich für eine neue Filmrolle die Haare hatte schneiden lassen. Der Schauspieler spielt in einer kommenden Produktion den jungen Heathcliff in einer Neuauflage von "Wuthering Heights" und musste sich dafür von seiner markanten, langen Ponyfrisur verabschieden. In der britischen Fernsehsendung "This Morning" erklärte Owen, dass der radikale Haarschnitt für die Rolle notwendig gewesen sei: "Es passt wirklich gut zu der Figur." Doch zurück im Schulalltag musste er erst einmal mit Sprüchen umgehen. "Sie haben sich eine Woche über mich lustig gemacht, aber mittlerweile haben sie sich daran gewöhnt", erzählte Owen.

Der Moderator Ben Shephard erlaubte sich einen kleinen Scherz darüber, dass Owen am Montag ohne seine "floppy bits" in die Schule zurückkehren musste. Der Schauspieler nahm das Ganze jedoch mit Humor und betonte, dass er mittlerweile entspannt damit umgehen könne. Auf die Frage, wie es ihm generell nach solchen Erlebnissen gehe, zeigte er sich gelassen und sagte, dass er das als Teil seines Lebens mittlerweile akzeptiere.

Mit seinem aufstrebenden Erfolg in der Serie "Adolescence" wurde Owen Cooper nicht nur von Fans geliebt, sondern auch zum Gesprächsthema in der Schule. Die Serie feierte weltweite Erfolge. Trotz seiner jungen Jahre meistert er die Herausforderungen beeindruckend und scheint dabei fest auf dem Boden zu bleiben. Bei Interviews spricht er häufig über die Unterstützung seiner Familie, die ihm Halt und Motivation gibt, und über seine Begeisterung für Literaturrollen wie die des Heathcliff. "Ich liebe komplexe Charaktere", verriet er in einem früheren Gespräch.

Courtesy of Netflix Owen Cooper in der Netflix-Serie "Adolescence"

Courtesy of Netflix Owen Cooper und Stephen Graham in der Serie "Adolescence"

