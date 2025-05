Kim Virginia und Nikola Glumac haben sich offenbar verlobt

Das ist ein Kracher: Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) haben sich anscheinend verlobt! Beweis dafür ist ein Clip, den Kim selbst auf ihrem Instagram-Account teilt. Die Aufnahmen zeigen, wie Nikola in einer äußerst romantischen Location direkt am Strand – bei Kerzenschein und Sonnenuntergang – vor seiner Partnerin auf die Knie geht und um ihre Hand anhält. Überglücklich hält die Blondine ihm ihre Hand entgegen, damit er ihr den Verlobungsring anstecken kann. Wie ihre Antwort ausfällt, ist damit offensichtlich. "Ich habe 'Ja' gesagt zu einer Geschichte, die jetzt erst beginnt", schreibt Virginia dazu.

In den Kommentaren findet sich auch der überglückliche Verlobte ein. Er schreibt: "Als wir uns 2021 das erste Mal gesehen und begrüßt haben, hätte ich nie gedacht, dass du vier Jahre später meine Frau sein würdest. Aber das Universum hatte wohl andere Pläne und hat mir das schönste Geschenk überhaupt gemacht: dich! Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Mit dir fühlt sich einfach alles richtig an. Meine beste Freundin und Frau! Love you!" Dass Nikola seine Verlobte nun schon seine "Frau" nennt, könnte heißen, dass sie es kaum erwarten können, zu heiraten. Jedoch haben sie bisher noch keine weiteren Details zu den Feierlichkeiten verraten.

Die Verlobung von Kim und Nikola kommt bei vielen ihrer Fans richtig gut an. Ihre große Community online freut sich mit ihnen. Allerdings gibt es auch ein paar kritische Stimmen, die ihnen das nicht richtig abkaufen. Die Aufnahmen sehen ihrer Meinung nach "unecht" und "gestellt" aus. Noch dazu haben die beiden in den vergangenen Tagen immer wieder publik gemacht, dass sie sich aktuell öfter mal zoffen. Vor etwa einer Woche artete ein Streit so sehr aus, dass Nikola seine Partnerin einfach in einem fremden Hotel sitzen gelassen hatte! Doch offensichtlich scheint die Liebe der beiden die Zankereien überstanden zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im April 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige