Kim Virginia und Nikola haben schon einen Namen für ihr Baby

Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29), bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, bereiten sich in ihrer Wahlheimat Dubai auf die Ankunft ihres ersten gemeinsamen Kindes vor. In einer Fragerunde auf Instagram enthüllte Kim nun, dass sie sich bereits auf einen Namen für ihr Baby geeinigt haben. Sie erzählte offen, dass sie seit langer Zeit einen absoluten Favoriten für einen Mädchennamen habe und Nikola dabei "ehrlich gesagt nicht viel zu melden" hatte. Glücklicherweise findet er den Namen aber auch toll, wie Kim mitteilte.

Neben dieser süßen Enthüllung gab die werdende Mama weitere Einblicke in die aufregende Vorbereitungszeit. Auf die Frage nach den ersten Babyeinkäufen erklärte sie, dass sie und Nikola schon einige Sachen besorgt hätten. Allerdings sei die derzeitige Wohnung für ihre kleine Familie zu beengt, sodass aktuell die Suche nach einem größeren Zuhause läuft. "Wir suchen gerade nach einem Haus und sind ständig mit unserem Makler in Verbindung", so Kim. Besonders wichtig sei ihr dabei, dass schöne Spielplätze und viel Grün in der Umgebung sind – ein ruhiges, kinderfreundliches Umfeld in ihrer Wahlheimat ist das große Ziel. Bis zur Geburt soll der Umzug nach Möglichkeit geschafft sein.

Kim Virginia ist als offene und direkte Reality-TV-Teilnehmerin einem breiten Publikum bekannt geworden. Die 29-Jährige teilt ohne Scheu auch die kleinen Herausforderungen des Alltags, wie etwa die angespannte Wohnungssituation oder Auseinandersetzungen mit ihrem Partner. Nikola, der sowohl als Model als auch als Social-Media-Star arbeitet, hält sich bei Fragen zur Familienplanung eher zurück. Für viele Fans sind die beiden längst ein Traumpaar, das nun in Dubai den Start in ein neues Familienleben wagt.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Februar 2025 in Australien

Anzeige Anzeige

Anzeige